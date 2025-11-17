BÀSQUET
“Ens ha faltat caràcter”
Gerard Encuentra. El tècnic va lamentar el mal final “després d’haver seguit el pla durant molts minuts” i que “no hem igualat la seua intensitat”
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va lamentar no haver “mostrat caràcter en els moments difícils” i va exposar aquest fet com un dels principals causants de la derrota després d’“haver seguit el pla de partit durant molts minuts”. “En els últims 15 minuts, ells han apujat la intensitat i nosaltres no l’hem igualat. Era un partit que teníem controlat i ells s’han anat animant”, va explicar el tècnic, que va reiterar la sensació que “ens ha faltat un punt de caràcter i també de tranquil·litat. No crec que el mal final sigui per un tema físic ni de mentalitat”. El tècnic no va amagar que “és una animalada” perdre 23 pilotes i permetre 16 rebots ofensius al rival, i va afegir que “a més ells han tirat molt més que nosaltres, que tampoc no hem tingut encert. És un còctel molotov que explica la diferència”. A més, va expressar que “quan ens fiquen tres cistelles o ens pressionen, ens hem d’unir com a equip”. “En els mals moments, hi ha gent que vol estirar l’equip, però de vegades pren males decisions i cometem encara més errors. Entrem en un bucle que ens fa perdre la concentració, s’acumulen males preses de decisió, el rival ens veu malament i ho aprofita”, va argumentar.
Per la seua part, l’entrenador local, Diego Ocampo, va posar en relleu el bon nivell defensiu del seu equip. “Hem sortit a un bon nivell al tercer quart, hem parat molt bé els seus bases i els quatres. Des de la defensa ens hem anat animant i això és el que ens ha permès guanyar, perquè és difícil trencar els partits contra l’Hiopos”, va explicar.
Oriola, espectador de luxe del partit
El pivot de Tàrrega Pierre Oriola, acabat d’anunciar com a fitxatge del Manresa, no va poder disputar ahir el partit davant del seu exequip, tot i que sí que el va observar des de la primera fila nouvingut de Mèxic i encara sense inscriure.
Millor registre del curs del Manresa
El Baxi Manresa va tenir ahir clarament el seu millor partit, tant en anotació (99), com en triples. Ahir en va anotar 16, amb un 46% de percentatge, quan com a màxim n’havia anotat 12, amb un 40%, contra el Gran Canària. Els seus números contrasten amb els de l’Hiopos, que no va arribar al 20% en el triple.
Pascual assumirà un Barça en ratxa
Xavi Pascual assumirà avui la banqueta d’un Barça en ratxa, que ha encadenat tres victòries amb Òscar Orellana com a interí. L’última –i l’única en Lliga– va arribar ahir contra el Baskonia (91-83). Per la seua part, Madrid i València colideren la taula al vèncer ahir, respectivament, Bilbao (82-70) i Tenerife (96-79).