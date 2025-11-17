FUTBOL
Un inspirat Alguaire supera l’Artesa de Segre
❘ ALGUAIRE ❘ L’Alguaire va derrotar un gran Artesa de Segre, que es va avançar en els primers compassos del partit amb el gol d’Óscar, però ràpidament Reluy va tornar l’empat al marcador (1-1, 19’) i, just abans del descans, Colomo va avançar els locals (2-1, 38’). Després del descans, Antonio va empatar de nou el matx, però al cap de pocs minuts, Reluy va posar al davant l’Alguaire al marcador (3-2, 65’). Després del 3-2, l’Artesa de Segre va avançar les seues línies, fet que va aprofitar un encertat Alguaire per jugar al contraatac. Li va funcionar per aconseguir el 4-2, obra de Colomo, i sentenciar amb el 5-2 definitiu, de Palacios.