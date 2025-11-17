SEGRE
última hora

Els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrind aniran a 350 km/h: el trajecte es farà en menys de dos hores

FUTBOL

Un inspirat Alguaire supera l’Artesa de Segre

Un jugador de cada equip lluita per rematar amb el cap una pilota dividida. - PAU PASCUAL

Un jugador de cada equip lluita per rematar amb el cap una pilota dividida. - PAU PASCUAL

Publicat per
IVÁN FARRENY

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

❘ ALGUAIRE ❘ L’Alguaire va derrotar un gran Artesa de Segre, que es va avançar en els primers compassos del partit amb el gol d’Óscar, però ràpidament Reluy va tornar l’empat al marcador (1-1, 19’) i, just abans del descans, Colomo va avançar els locals (2-1, 38’). Després del descans, Antonio va empatar de nou el matx, però al cap de pocs minuts, Reluy va posar al davant l’Alguaire al marcador (3-2, 65’). Després del 3-2, l’Artesa de Segre va avançar les seues línies, fet que va aprofitar un encertat Alguaire per jugar al contraatac. Li va funcionar per aconseguir el 4-2, obra de Colomo, i sentenciar amb el 5-2 definitiu, de Palacios.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking