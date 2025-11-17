FUTBOL
L’Albesa goleja el Sunyer i acaba amb la mala dinàmica
Contundent triomf de l’Albesa davant del Sunyer, últim classificat, per 6-1, que es retroba amb la victòria després de tres partits sense guanyar: dos derrotes i un empat.
Els de la Noguera es van avançar ràpid amb un gol de Fulla al minut 1. Se’ls va posar de cara un partit que al minut 25 ja reflectia un 3-0 amb els gols de Jordi i Vila. Tot i així, un gol de penal de Gómez, del Sunyer, al minut 38 va enviar el partit al descans amb un 3-1 en el marcador. A la represa, l’Albesa no va deixar lloc a les sorpreses i un hat-trick de Joel va sentenciar al seu favor (6-1). Amb aquesta golejada, els blanc-i-blaus certifiquen el segon triomf de la temporada i ascendeixen fins a la desena posició de la taula. El Sunyer, en canvi, continua sense estrenar-se.