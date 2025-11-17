AUTOMOBILISME
L’aranès Mari Boya voreja la victòria i acaba segon al GP de Macau
El pilot aranès Mari Boya va tancar ahir la seua millor temporada esportiva amb un brillant segon lloc al mític Gran Premi de Macau, un resultat que té gust de poc després d’haver liderat la prova quan faltaven cinc voltes. El lleidatà, primer membre de l’Acadèmia de l’Aston Martin Aramco Formula One™ Team, va competir amb KCMG Enya by Pinnacle Motorsport i el suport d’AWA, firmant un cap de setmana notable que va començar amb una gran remuntada: del sisè lloc a la classificatòria al segon a la graella definitiva.
En una carrera marcada pels cotxes de seguretat, Boya va tornar a demostrar la seua explosiva capacitat de sortida avançant el britànic Freddie Slater i col·locant-se líder des dels primers metres. Slater li va arrabassar el liderat en una de les rellançades, però l’aranès va respondre amb un avançament precís per recuperar la primera posició. Quan la victòria semblava a l’abast de la mà, un nou cotxe de seguretat a dos voltes del final va permetre al francès Théophile Naël aprofitar el rebuf i situar-se primer. Un incident va obligar a acabar la carrera sota règim de safety car, impedint a Boya de lluitar pel triomf. “He donat tot el que podia. Així són les curses”, va resumir el lleidatà.