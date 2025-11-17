SEGRE
Els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrind aniran a 350 km/h: el trajecte es farà en menys de dos hores

L’Organyà mereix més, però empata a casa

Un jugador de l’Organyà condueix la pilota davant la pressió d’un rival del Santa Coloma. - CYNTHIA SANS

REDACCIÓ

❘ organyà ❘ L’Organyà va ser superior al Santa Coloma de Queralt, però no va aconseguir sumar els tres punts. Es va començar avançant l’Organyà amb gol de Feliu al minut 10 (1-0). Poc després, els locals van fallar un penal. El Santa Coloma va aprofitar aquest error per aconseguir l’empat, obra de Xavi (1-1).

A la segona part els visitants van fer un plantejament més defensiu per intentar conservar l’empat. Els locals ho van intentar però sense gaire fortuna. A falta de 12 minuts, el col·legiat va expulsar el jugador local Estañol. El Santa Coloma no va saber aprofitar la superioritat i el partit va acabar amb empat. Amb aquest resultat, l’Organyà supera el Fuliola i es col·loca en novena posició amb 12 punts. El Santa Coloma és vuitè amb 14 punts.

