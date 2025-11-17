La 32 edició de la Mitja Marató de Lleida, Memorial Juanjo Garra, va fer aquest diumenge història mostrant pels carrers de la ciutat l’edició més multitudinària. La clàssica cita atlètica, organitzada per l’Associació Esportiva Ekke, va reunir més de 2.000 atletes entre les seues diferents propostes. En la prova reina, la Mitja Marató, van participar 1.230 atletes, mentre que en la Cursa 5K Bránemark Lleida hi va haver 535 corredors i en les curses escolars, que tenen com a objectiu fomentar l’atletisme entre els més petits, van competir 300 nens i nenes.
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025