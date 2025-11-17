ATLETISME
Una Mitja Marató de rècord amb més de 2.000 atletes
La clàssica lleidatana va reunir més de 2.000 atletes entre totes les propostes. Vencen els germans Alba i Roc Bellostas, la mare dels quals va ser tercera, i Berta Segura i Oriol Morales guanyen els 5K
La 32 edició de la Mitja Marató de Lleida, Memorial Juanjo Garra, va fer ahir història mostrant pels carrers de la ciutat l’edició més multitudinària. La clàssica cita atlètica, organitzada per l’Associació Esportiva Ekke, va reunir més de 2.000 atletes entre les seues diferents propostes. En la prova reina, la Mitja Marató, van participar 1.230 atletes, mentre que en la Cursa 5K Bránemark Lleida hi va haver 535 corredors i en les curses escolars, que tenen com a objectiu fomentar l’atletisme entre els més petits, van competir 300 nens i nenes.
La carrera, que aquest any tenia com a lema “La Mitja de casa, una meta per a tothom”, ha reforçat el seu caràcter obert i inclusiu, per la qual cosa abans de la sortida de la prova reina ho van fer també diversos atletes amb discapacitat. Igualment estrenava recorregut, la qual cosa la feia la més urbana.
Pel que fa als guanyadors, van vèncer dos germans, Alba i Roc Bellostas, mentre que la seua mare, Emma Carreras, va ocupar la tercera posició. La prova femenina se la va adjudicar Alba Bellostas (Coetus Triatló Lleida), amb un temps de 1h:21:35, sent segona Núria Tilló (Xafatolls), amb 1h:23:24. Emma Carreras, del KM0 Ponent, va ser tercera amb 1h:26:02. En la prova masculina Roc Bellostas (Xafatolls) va vèncer amb un temps de 1h:06:34, sent segon Ricard Pastó (Xafatolls) amb 1h:07:57, completant el podi Roger Mirabet (Club Triatló Prosan), amb 1h:11:56.
En referència a les carreres de 5K, en dones es va imposar l’olímpica lleidatana Berta Segura (Puma), amb un registre de 17:25, seguida de Clàudia Pinós (Lleida UA) amb 18:43 i de Clàudia Chaminzo (Coetus Triatló Lleida) amb 18:47. La prova masculina la va guanyar Oriol Morales (Xafatolls), que va parar el crono en 15:51, completant el podi Javier Martínez (Caetus), amb 15:53 i Juanma Fernández (Finques Prats Runners), amb 16:02.
La prova va comptar també amb activitats lúdiques i educatives i va recollir 800 quilos d’aliments per al Banc dels Aliments Lleida.