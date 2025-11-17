FUTBOL
Retrobada amb la victòria
El Balaguer, després d’una crisi de 5 partits sense guanyar, s’imposa en un duel molt treballat a un Poble Sec molt físic. Amb aquest resultat, els de Josete són ara vuitens a la classificació
❘ BALAGUER ❘ El Balaguer va sumar els tres punts contra el Poble Sec (1-0), després de cinc jornades sense aconseguir una victòria. El Poble Sec va ser un rival molt físic que li va posar les coses molt difícils al Balaguer, encara que amb prou feines va crear jugades de perill davant de la porteria de Moriano. Els locals sí que van disposar d’una bona oportunitat per marcar al minut 35, quan Nico Aires, després de recuperar una pilota en la línia de mitjos, es va plantar en solitari davant del porter visitant que, finalment, va aconseguir desviar a córner amb la punta de la bota.
Amb l’empat inicial es va arribar al descans i, ja a la segona part el Balaguer es va mostrar més decidit a buscar el gol davant de la fèrria defensa de l’equip rival. Al minut 49, Angerri va enviar una bona rematada de cap en un córner, que es va estavellar al travesser de la porteria de Farré en la primera gran ocasió dels rojets per marcar. El gol es va fer esperar però, finalment, una bona jugada de Grau va acabar amb un bon servei a Bayona que va aprofitar el desconcert del porter visitant per marcar l’1-0. A partir del gol el Poble Sec, que va perdre per expulsió Yassin al 89, ho va intentar tot però sense generar clares jugades de gol. Així les coses, el Balaguer va mantenir la seua mínima renda fins al final i va sumar uns desitjats i treballats tres punts. A l’acabarr el partit Josete, entrenador del Balaguer, va dir: “Ha estat una victòria desitjada, esperada i treballada. El nostre equip és molt jove i molt renovat aquesta temporada i hem d’anar agafant el nostre lloc a la categoria, però excepte en la primera part del partit davant del Sants, en els altres partits hem mostrat bon nivell”. Sobre el partit, va explicar: “El Sants ha demostrat ser un rival complicat, però amb el pas dels minuts hem controlat el joc.” Per acabar, va afegir: “És una victòria important, amb la porteria a zero i ara a continuar treballant en una Lliga molt disputada en la qual tot dependrà de mantenir la regularitat .”