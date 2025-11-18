CICLISME
El CC Terraferma denuncia el deteriorament dels carrils bici
L’entitat alerta d’accidents, després de tenir-ne alguns dels seus socis
El Club Ciclista Terraferma va expressar, mitjançant un comunicat, la seua “profunda preocupació pel deteriorament generalitzat i la deficient senyalització de diversos carrils bici de Lleida”, una situació que, segons l’entitat, ja ha provocat accidents entre diferents socis durant els últims mesos. El col·lectiu afirma que les rutes que haurien de garantir desplaçaments segurs presenten nombrosos punts conflictius que posen en risc ciclistes que utilitzen la bicicleta tant per a la mobilitat diària com per a la pràctica esportiva.
Segons les dades recopilades internament, diversos membres han patit caigudes causades per forats, desnivells sobtats, trams amb paviment en mal estat i una falta evident de senyalització. Aquests incidents han derivat en lesions de diferent consideració, entre les quals s’inclouen contusions, esquinços i fins i tot fractures que han requerit llargs períodes de recuperació.
Sense manteniment continuat
El club lamenta que aquestes situacions, lluny de ser casos aïllats, s’hagin tornat massa freqüents a causa de l’absència de manteniment continuat.
Davant d’aquest escenari, el CC Terraferma reclama a la Paeria una revisió immediata de tots els carrils bici, així com la reparació urgent dels trams més deteriorats i dels punts negres que ja han estat reportats. A més, demana la instal·lació d’una senyalització clara, coherent i adaptada als estàndards actuals, juntament amb la creació d’un pla de manteniment estable que inclogui compromisos públics, verificables i orientats a garantir la seguretat de tots els usuaris.
El president del club, Arturo Santiveri, va assenyalar que “no podem quedar-nos en silenci mentre els nostres socis tenen accidents que podrien evitar-se amb una infraestructura digna”. Va afegir que la bicicleta és un mitjà de transport segur, saludable i sostenible i que la ciutat hauria de protegir els qui aposten per una mobilitat menys contaminant i més eficient. Per aquest motiu, reitera la seua disposició a col·laborar amb les institucions per millorar la qualitat, el manteniment i la seguretat dels carrils bici, abans que es produeixin accidents més greus.