HOQUEI
De Vila-sana a Bembibre
Laura Porta, formada al club del Pla d’Urgell, competeix per segona temporada a l’equip revelació de l’OK Lliga. L’entitat lleonesa lluita pel liderat de la Lliga i aspira a anar a Europa
Els quatre equips que els últims anys han dominat l’hoquei femení, Palau de Plegamans, Vila-sana, Gijón i Fraga, es troben aquesta temporada amb una lliga més disputada que mai i amb més equips discutint la jerarquia. Un d’aquests outsiders és el Bembibre, equip en el qual destaca la lleidatana Laura Porta (Vila-sana, 28-11-2091), que ha viscut en primera persona l’auge de l’hoquei femení. “Estem molt il·lusionades, és un projecte nou i tot el poble està bolcat i ho viu amb molta il·lusió”, explica.
Formada en el Vila-sana, on va començar a jugar als 3 anys –és cosina germana de Maria i Victòria Porta– compleix la seua segona temporada en el Bembibre i les tres anteriors va jugar al Sant Cugat, on va recalar després de deixar el club de la seua vida. Porta set temporades a l’elit i creu que el bon moment d’aquest equip, format fa quatre anys en una població del Bierzo de poc més de 8.000 habitants, “és la recompensa a molt treball i esforç”, explica.
Va arribar al club perquè “volia fer el salt al professionalisme”, després de rebre la trucada de l’entrenador Carlos Figueroa, una veritable llegenda de l’hoquei espanyol, que després d’ascendir el Bembibre a OK Lliga l’ha posat entre els millors –és segon, empatat a 18 punts amb el Vila-sana i a un del líder Fraga.
“Em va donar molta confiança que un tècnic com ell apostés per mi. Aquest any tenim millor equip, una plantilla molt professional i el club ens dona tot el que necessitem. Em paguen el pis, la manutenció i un sou. A més, també treballo. S’està notant la seua mà”, afegeix amb referència al tècnic que, als seus 69 anys, té 10 Copes d’Europa i 12 Lligues, entre molts altres títols.
Laura explica que el bon moment de l’equip el viuen “amb els peus a terra. Som un equip humil i el que ens transmet el club és que gaudim, encara que també hem de competir cada partit. Però som una plantilla humil que respectem a tothom, encara que també volem que es reconegui el club, que està vivint el millor any de la seua història i això ens fa sentir importants”.
Quant als objectius, explica que s’han marcat “entrar a la Copa de la Reina i classificar-nos per a Europa. És una Lliga molt competida i et pot guanyar qualsevol, per la qual cosa el play-off serà car”. En pocs dies (vegeu el desglossament) jugaran a Vila-sana (vegeu el desglossament).
“Em fa il·lusió que siguin a dalt i jugar en aquesta pista sempre és molt especial per a mi. Sempre és un partit diferent i sento que la gent em rep bé”, destaca.
Celebra que “ara es valora més l’hoquei femení i em fa sentir bé veure aquest creixement i viure’l”, conclou.
L’equip lleonès s’enfronta als dos lleidatans consecutivament
El Bembibre s’enfrontarà consecutivament en aquestes dos pròximes jornades als dos equips lleidatans de l’OK Lliga. Aquest pròxim cap de setmana l’equip lleonès rebrà l’Alpicat, que encara no ha puntuat, mentre que el dimecres dia 26 visitarà la pista del Vila-sana. Aquest matx es juga entre setmana perquè al següent cap de setmana les del Pla d’Urgell debutaran a la Champions League Women, competició en la qual les del Pla d’Urgell rebran el Trissino italià.
Dos de les tres primeres màximes golejadores són del Vila-sana
La taula de golejadores de l’OK Lliga Femenina l’encapçalen dos jugadores del Vila-sana i del Bembibre. La pitxitxi de la competició és Aina Florenza, que ha anotat 14 gols en el que va de Lliga, mentre que Elsa Salvanyà és tercera, amb 9. Les dos jugadores es van incorporar al Vila-sana l’estiu passat procedents del Palau de Plegamans amb l’objectiu d’aportar gol a l’equip, objectiu que estan complint. La segona posició de la taula l’ocupa una jugadora del Bembibre, Txell Gimeno, que suma 12 dianes. Laura Porta porta dos gols amb l’equip lleonès i, del Vila-sana, Luchi Agudo i Maria Porta en porten quatre i Victòria Porta, tres.