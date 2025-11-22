L'UCAM Murcia arrasa al Hiopos Lleida al Barris Nord (71-107)
L'equip murcià ha dominat clarament el partit amb un excepcional encert exterior, rècord del club amb 22, destacant Ennis amb 30 punts i 8 triples en una nit per oblidar pels lleidatans
L'UCAM Murcia ha aconseguit una contundent victòria contra el Hiopos Lleida per un marcador de 71-107 a l'Espai Fruita Barris Nord davant 5.224 espectadors. Els murcians han exhibit un joc superior en totes les facetes, especialment en el tir exterior, on han anotat 22 triples amb un 54% d'efectivitat, rècord històric del club, demostrant perquè són un dels equips més en forma de la competició aquesta temporada.
Ennis s'ha erigit com la gran figura del partit amb 30 punts i un espectacular 8/12 en tirs de tres punts, convertint-se en un maldecap insoluble per a la defensa local. Per part del Hiopos Lleida, Batemon amb 20 punts, al tram final, i Oriol Paulí amb 19 han estat els únics que han mostrat certa resistència davant l'allau ofensiva dels visitants.
Les estadístiques reflecteixen la superioritat clara de l'equip de Sito Alonso, que ha dominat en el rebot (46 a 35), en assistències (22 a 9) i ha mantingut un percentatge de tir molt superior. Els lleidatans només han aconseguit un discret 34% en tirs de camp, mentre que l'UCAM ha arribat a un contundent 52% en tirs de dos i el ja esmentat 54% en triples.
El partit també ha deixat altres actuacions destacades per part de l'equip visitant, com els 16 punts de Forrest i els 15 de Radebaugh i DeJulius, demostrant la profunditat del banc murcià, fins a dotze jugadors han pogut contribuir a la victòria.
Aquesta derrota suposa un cop dur per al Hiopos Lleida de Gerard Encuentra, que haurà de replantejar-se aspectes defensius després de rebre més de 100 punts a casa. El diferencial de +180 en la valoració a favor de l'UCAM Murcia (123 contra -61) evidencia la distància entre ambdós equips en aquest partit. Tot i la derrota, els lleidatans marxen amb un balanç de 4-4 a l'aturada de seleccions.