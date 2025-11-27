FUTBOL
Multa d’1,1 milions a una subcontracta del Camp Nou
Treball sanciona Extreme Works per ocupar 79 treballadors sense papers
La tornada del FC Barcelona a l’Spotify Camp Nou, produïda dissabte passat en el duel davant l’Athletic Club, no ha eclipsat les polèmiques que continuen envoltant les obres de remodelació de l’estadi. Ahir va sortir a la llum una sanció d’1,09 milions d’euros imposada pel departament d’Inspecció de Treball de la Generalitat a l’empresa Extreme Works, subcontractada per la constructora turca Limak, responsable del projecte. La multa arriba després de detectar-se al recinte 79 treballadors d’origen turc en situació irregular, segons va avançar El Periódico i va confirmar posteriorment l’agència ACN.
L’expedient sancionador es va originar arran d’una denúncia presentada al setembre pel sindicat Comissions Obreres (CCOO), que ja havia alertat sobre anteriors irregularitats laborals a les obres de l’estadi blaugrana. La inspecció considera que s’han comès 79 infraccions catalogades com a molt greus, al constatar que els empleats no disposaven de la documentació necessària per treballar a Espanya. Aquesta nova sanció se suma als 1,87 milions d’euros acumulats prèviament per diverses subcontractes de Limak a causa de 218 fraus laborals més detectats des de l’inici del projecte.
Davant la repercussió del cas, el FC Barcelona va assegurar, en declaracions a Mundo Deportivo, que manté “el ferm compromís amb el respecte dels drets laborals i la dignitat de totes les persones que treballen a les seues instal·lacions”. El club va afirmar exigir “per via contractual” que totes les empreses col·laboradores compleixin estrictament la legislació laboral i d’estrangeria, i va afegir que ha sol·licitat tota la informació relacionada amb la sanció per aclarir els fets.
Mentre les obres del nou Camp Nou avancen amb l’objectiu de completar les fases previstes per al 2025, la investigació oberta per Inspecció de Treball torna a situar sota el focus la gestió de Limak i la supervisió de les seues subcontractes.
La Generalitat manté la vigilància sobre el projecte, que continua en marxa malgrat les advertències sindicals i a les creixents xifres de sancions vinculades a irregularitats laborals.
Flick anul·la l’entrenament d’avui
El tècnic del Barça Hansi Flick havia previst avui una sessió suau d’entrenament, però després de la desfeta de Londres va decidir ahir donar descans als jugadors perquè puguin desconnectar mentalment.
El Barça es desmarca d’un nou token
El FC Barcelona va assegurar ahir que no té “cap vinculació” amb el token llançat per la companyia Zero-Knowledge Proof (ZKP), empresa amb la qual el club va firmar fa uns dies un acord de patrocini per convertir-se en partner oficial del Protocol Criptogràfic de l’entitat blaugrana.
El Girona actuarà contra la revenda
El Girona va anunciar ahir mesures contra la revenda d’entrades per al partit de diumenge contra el Reial Madrid.