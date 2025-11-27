BÀSQUET
La pivot francesa Seehia Ridard torna al Cadí
El Cadí la Seu va anunciar ahir la incorporació de la pivot francesa Seehia Ridard, de 23 anys i 1,88 metres d’altura, en la que suposa la seua tornada a l’equip de la capital de l’Alt Urgell. Ridard, una interior polivalent amb bon tir exterior, ja va jugar la passada campanya al Cadí deixant un gran record.
La seua estada al conjunt urgellenc –des del desembre fins a l’11 d’abril– va ser clau en la reacció de l’equip, però va haver de tornar al seu país per ser intervinguda d’urgència d’un problema a l’esquena. Tal com va reconèixer llavors el tècnic Isaac Fernández, que la tornarà a tenir a les seues ordres, “ha estat una jugadora que ens ha donat la vida. Quan va arribar ens va canviar l’equip, i li desitjo que es recuperi bé”. Mentrestant, ha causat baixa la madrilenya Lucía Rodríguez.