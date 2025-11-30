BÀSQUET
El Cadí vol confirmar la seua millora a casa del Gernika
La tornada de Seehia Ridard, clau el curs passat, principal novetat urgellenca
El Cadí la Seu afrontarà avui (12.30) un exigent desplaçament a la pista del Lointek Gernika Bizkaia, on buscarà consolidar la seua remuntada a la Lliga Femenina després d’un inici irregular. L’equip lleidatà aspira a sumar el seu tercer triomf del curs en un escenari històricament complicat, el pavelló de Maloste, feu d’un rival que acostuma a créixer davant de la seua afició.
El conjunt dirigit per Isaac Fernández arriba a la cita amb la moral renovada després de diversos partits en els quals, malgrat la irregularitat, ha mostrat avenços en ritme ofensiu i solidesa defensiva. La principal novetat serà el retorn al club de l’aler pivot francesa Seehia Ridard, després de recuperar-se plenament, la qual cosa espera aportar presència interior i versatilitat. Ridard va ser una peça clau en la segona meitat de la temporada passada fins que es va haver d’operar.
Davant hi haurà un Gernika que transita per la zona mitjana i que vol redimir-se després de la contundent derrota soferta la jornada anterior davant d’un rival directe pels llocs alts. El bloc basc, que suma tres victòries, manté com a referència l’aler alemanya Emily Bessoir, una de les jugadores més regulars del campionat per la seua capacitat anotadora i el seu impacte en el rebot. El duel es presenta com una prova de maduresa per a un Cadí que necessita estabilitat, però també com una oportunitat per confirmar sensacions davant d’un adversari consolidat. La gestió del ritme, l’encert exterior i la capacitat per contenir Bessoir seran factors determinants en un enfrontament que pot marcar el rumb immediat dels dos equips.