HOQUEI
Duel clau per a la Copa
El Pons Lleida necessita guanyar avui a Calafell per seguir optant a la classificació. Els dos equips van superar la ronda europea en els penals
El Pons Lleida té avui en la pista del Calafell (16.10/Lleida TV) la primera de les quatre finals que li queden fins al final de la primera volta per obtenir la classificació per a la Copa del Rei, de la qual és el vigent subcampió. El conjunt d’Edu Amat es troba actualment fora de les vuit places que donen accés al torneig del KO, per la qual cosa un triomf avui al Joan Ortoll suposaria fer un pas important cap al seu objectiu.
Els llistats són novens amb 11 punts, els mateixos que el Rivas, que ahir va guanyar el Shum; a un de l’Alcoi, que va caure golejat divendres al Palau Blaugrana (10-1); a dos del Noia, que va vèncer a Reus, i a tres del seu rival d’avui, per la qual cosa un triomf li permetria superar alacantins, madrilenys i barcelonins i empatar amb els tarragonins amb tres partits encara jugar-se. El Pons Lleida no té, precisament, un calendari benèvol, ja que després ha de rebre el Sant Just, visitar el Liceo i tancar la primera volta a casa davant del Reus. “Tenim un calendari complicat, però altres equips també el tenen, amb molts enfrontaments directes. Tenim clar que el nostre objectiu és estar entre els set primers perquè si el Noia no fos allà, només entrarien fins al setè lloc. Ens hem de centrar a fer les coses bé i treure el màxim nombre de punts possibles. Ens equivocaríem si pensem quants punts necessitem”, va afirmar el tècnic.Amat reconeix que “l’equip és conscient de la situació en la qual ens trobem i està preparat per competir aquests quatre partits. Només pensem a anar a Calafell a treure els tres punts i fer un pas endavant en la classificació, sent conscients de la dificultat de la pista i d’un rival que com nosaltres també es va classificar per penals en la competició europea i vindrà amb la moral alta després de remuntar l’eliminatòria. Juguen a casa i persegueixen el mateix objectiu de ser a la Copa”, va assegurar.Ambdós equips ja es van veure les cares en la pretemporada, en partit de la Lliga Catalana que va guanyar el Calafell. Segons el parer d’Amat, el duel d’avui serà “diferent”. “M’espero un partit intens. Ells juguen a casa i com sempre pressionaran a 40 metres i voldran imposar el control, mentre que nosaltres intentarem que no sigui així. Caldrà estar molt atents”, va concloure el tècnic.