HOQUEI
Dur cop per a l’Alpicat
El conjunt lleidatà cau a casa amb el Corunya, un rival directe per la permanència que ja l’avantatja en nou punts. L’equip de Zilken continua sense puntuar al cap de nou jornades
L’Alpicat va fer ahir un altre pas enrere en les aspiracions de permanència a l’OK Lliga femenina al perdre un partit vital davant d’un dels seus rivals directes, el Corunya, que va vèncer per 0-2 i ja avantatja en nou punts l’equip de Mats Zilken, que continua sense puntuar complertes les primeres nou jornades.
El partit va arrancar amb l’Alpicat buscant la porteria contrària amb més energia que el rival, que esperava l’error per llançar ràpids contraatacs que amb prou feines creaven perill. Lampasona va tenir una clara ocasió als nou minuts que la portera gallega va desbaratar amb una estirada, igual que va fer a l’11 amb un tir d’Arantxa González. A l’altra porteria era Bulló la que posava a prova Irache Candal, molt segura fins a aquell moment.
La igualtat s’hauria pogut trencar al 18 en una gran jugada personal d’Arantxa González. La capitana de l’Alpicat va recollir la bola a la seua àrea i va muntar un ràpid contraatac, sortejant totes les rivals que li sortien al pas fins a plantar-se sola davant d’Uxue Otegi, que va evitar amb el cos un gol que ja es cantava a la grada de l’Antoni Roure. I del que va poder ser l’1-0 es va passar en tot just cinc minuts al 0-1, obra d’Anna Bulló al culminar una gran jugada personal. El gol era massa càstig per a un Alpicat que havia merescut més en uns primers 25 minuts en què va predominar la igualtat.
La segona part no va començar bé per als interessos de l’equip de Mats Zilken, que es va aliar amb el pal per evitar que la bretxa fos encara més gran. Als cinc minuts de la represa, Bulló va topar amb la fusta en un ràpid contraatac, i un minut després era Parga la que estavellava el un tir al pal amb Irache ja superada.
Les dos accions no van fer despertar l’Alpicat, que amb prou feines inquietava la portera gallega, que faltant nou minuts va tapar bé un tir de Lampasona. La situació se li va posar encara més costa amunt al quadre lleidatà quan Rebeca González va anotar el segon amb certa polèmica, i és que el tir de la gallega va picar al travesser i, segons els col·legiats, la bola va botar dins de la porteria. Malgrat les protestes locals, el gol va pujar al marcador i va deixar molt tocat un Alpicat que, malgrat que ho va intentar fins al final, no va aconseguir perforar la porteria rival, ni jugant amb una jugadora més, per l’expulsió de Lucía Velo, ni de penal, que va errar Ona Moreno faltant 58 segons.