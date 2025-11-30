FUTBOL
Un equip sense ànima
L’Atlètic Lleida perd un partit més, aquesta vegada al Camp d’Esports contra l’Atlètic Balears per 0-1. El màxim golejador del grup, Jaume Tovar, va donar els tres punts als mallorquins amb una gran jugada individual a l’inici del segon temps
L’Atlètic Lleida segueix de ple en l’espiral negativa que el persegueix en la seua primera etapa a la Segona Federació. Ahir, va caure per 0-1 davant d’un Atlètic Balears que sense esforçar-se gaire es va emportar els tres punts del Camp d’Esports en un duel en el qual els lleidatans amb prou feines van arribar a l’àrea rival i en què un gran gol del pitxitxi del grup amb onze gols, Jaume Tovar, va dictar sentència. D’aquesta manera, els de Gabri sumen la sisena derrota a la Lliga, segueixen en zona de descens, i amb la llosa de saber que la distància cap a la salvació només pot eixamplar-se, ja que la resta de la jornada es disputa durant el dia d’avui.
L’Atlètic Balears va fer valer ràpidament la condició d’aspirant a l’ascens i va monopolitzar la possessió durant els primers minuts. Els del Segrià, per la seua part, es mostraven ben ordenats en defensa mentre intentaven enviar pilotes llargues a Boris o Giovani, totes sense èxit. Durant el monòleg balear, en el minut 22 va arribar el primer avís quan l’extrem Juanmi es va plantar sol a l’àrea, però un últim mal control li va impedir de disparar amb claredat una pilota que va atallar Pau Torres sense gaires complicacions.
Malgrat l’arribada visitant, els de Gabri no mostraven símptomes de millora i tot el perill que podien generar arribava per banda dreta mitjançant Daouda, que ahir va jugar de carriler, de lateral i de central. Malgrat tot, les centrades del de Cervera no arribaven a bon port. Sense més emoció, es va tancar un primer temps atípic per a l’Atlètic Lleida ja que es mostrava sòlid en defensa –aspecte en el qual ha flaquejat durant la temporada–, però sense idees en atac, que era el punt fort de l’equip.
Els dubtes estaven a si els lleidatans explorarien el seu potencial ofensiu o sucumbirien en defensa. Tristament, als cinc minuts del segon temps, va passa la segona opció amb el gol del Balears. El cert és que una vegada que va rebre Tovar dins de l’àrea, només va quedar aplaudir ja que el davanter i pitxitxi del grup, va asseure dos centrals amb dos temptatives abans de col·locar la pilota per l’escaire (0-1). Un magnífic gol que va tornar a condemnar un equip castigat pels gols en els inicis dels períodes. Malgrat que les muses van acudir a Tovar, l’Atlètic Lleida buscava la inspiració amb Soule, que va ingressar al camp en el descans després de la lesió d’Asier. Tot i les múltiples incursions per banda dreta del malià, les centrades continuaven sense trobar destinatari, mentre que el Balears esperava sentanciar en un contraatac.
D’aquesta manera van anar passant els minuts sense pena ni glòria i, ja amb el partit trencat, els visitants van tenir als seus peus la sentència. Primer al 86 quan Morillo, sense porter, xutar alta la passada de la mort de Tovar i després al 92 quan Bejarano, dins de l’àrea, va creuar massa un xut que va llepar el pal. D’aquesta manera, els tres punts van viatjar a les illes amb la sensació que l’Atlètic Lleida havia fet molt poc, sobretot en atac.