Golejada i liderat
El Vila-sana passa per sobre d’un inexpert Trissino en el seu debut a la Champions League. Van destacar Aina Florenza, amb un pòquer de gols, i Elsa Salvanyà, que va firmar un hat-trick
El Vila-sana va tenir una estrena a la Champions d’allò més plàcida al golejar un inexpert Trissino per 7-0, amb exhibició golejadora d’Aina Florenza, autora de quatre gols, i d’Elsa Salvanyà, que va firmar un hat-trick. La victòria situa les del Pla líders del grup.
Els primers minuts van ser un monòleg local davant d’un Trissino molt tancat a la seua parcel·la. Al primer minut ja hauria pogut marcar el Vila-sana, però el tir llunyà de Victòria Porta es va estavellar al pal. Aquest seria el guió d’una primera part de domini local absolut però amb alguna arribada de les italianes amb molt perill. De fet, Bertinato va posar a prova Coelho en la primera ocasió clara del Trissino, just abans que Maria Porta enviés la segona bola al pal quan només s’havien jugat sis minuts.
Va ser el preludi del primer gol local, obra d’Elsa Salvanyà. L’ex del Palau, que feia poc que havia saltat a la pista, va recollir una bola i des de la mitjana distància va sorprendre la meta italiana amb un tir dur i creuat. El gol feia justícia al que s’estava veient sobre la pista. El Vila-sana hauria pogut incrementar el seu compte superat l’equador del primer temps, però de nou el pal i poc després la portera Rossato, aturant un penal llançat per Aina Florenza, van evitar que el segon gol pugés al marcador.
En el tram final de la primera meitat, Tamiozzo i Bertinato van tenir oportunitats per restablir la igualada, però Coelho va estar molt segura. Al tall del descans, Salvanyà va vorejar el segon gol, però va tornar a topar amb el pal, el quart en tota la primera meitat. Però el partit es va trencar al poc d’arrancar la segona part. En només minut i mig, les del Pla van firmar dos gols, el primer de Salvanyà, de tir ras, i el segon de Florenza, sorprenent Rossato amb un llançament a mitja altura.
El tècnic italià va demanar temps per reconduir la situació, però de nou Florenza va aprofitar una bola perduda del Trissino per anotar el 4-0 i deixar el partit vist per a sentència. Amb tot decidit, Lluís Rodero va fer debutar la portera del filial Marta Cerrada, i Florenza i Salvanyà van completar el pòquer i el hat-trick de gols, respectivament.
El Fraga va treure un valuós punt de la visita a la pista del Palau en la seua estrena europea. L’equip que dirigeix el lleidatà Jordi Capdevila va anar sempre a remolc del rival, però va aconseguir un punt gràcies a l’encert de la seua golejadora, Julieta Fernández. El grup es completa avui amb el partit Benfica-Manlleu.
Rodero: “L’equip ha tingut paciència”
Lluís Rodero, tècnic del Vila-sana, va aplaudir el joc que va desplegar ahir l’equip en la seua estrena europea. “En la primera part hem estat superiors, però no ens ha entrat la bola, mentre que en la segona hem tingut més transicions i l’equip s’ha acabat divertint. Em quedo amb la tranquil·litat i la paciència que ha tingut l’equip i, sobretot, amb veure el pavelló ple.” El pròxim partit europeu el disputarà a la pista del Telecable el 13 de desembre.