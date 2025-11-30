“No hem generat ocasions”
Gabri García. El tècnic va atribuir el motiu de la derrota a la poca capacitat ofensiva dels seus durant tot el partit
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va lamentar les poques idees en atac dels seus durant el partit: “Hem perdut perquè no hem generat i les poques vegades que hem aconseguit treure una centrada per banda, els rematadors no han estat encertats”. A més, va afegir que “ens ha costat molt fer una bona lectura de les jugades ofensives”.
Pel que fa a la defensa, Gabri va destacar que “sobretot a la primera part hem estat molt ben ordenats, neutralitzant bé les seues arribades”. Va posar èmfasi en el fet que “veníem flaquejant en aquest aspecte, però els primers 45 minuts han estat molt bons. Després a la segona part, amb el gol, ja ens hem oblidat una mica de la defensa per això s’ha trencat una mica el partit”, va admetre.
Sobre el gol visitant, el tècnic de Sallent va destacar que “és un gol molt difícil de veure, tant en aquesta categoria com en totes”. Tot i així, va subratllar que “no podem permetre que un jugador com Jaume Tovar rebi així de sol dins de l’àrea, però despues d’això, poc més podem fer perquè ha estat un gran gol”.
L’entrenador va explicar que “els canvis han estat per generar espais, ja que no els estàvem trobant”, “però clarament no hem pogut trobar aquests espais”, va afegir.
Finalment, Gabri va resumir l’actuació dels seus jugadors dient que “no hem competit malament, però tampoc no hem interpretat bé”.