FUTBOL
Injusta derrota del Balaguer
L’equip de la Noguera mereix més davant d’un Igualada que va sentenciar en dos minuts fatídics. Una falta inexistent va propiciar l’1-2 dels visitants
Dos minuts fatídics, del 79 al 81, van condemnar el Balaguer en un partit en el qual va merèixer molt més. La primera part va tenir un lleuger domini visitant. El Balaguer, ordenat i seriós enrere, va saber contenir les envestides del rival i es va arribar al descans amb un 0-0 just.
La segona meitat va començar torta per als de casa. En la primera jugada, l’Igualada va aprofitar per firmar el 0-1. Però el Balaguer va reaccionar. Fruit d’aquesta millora va arribar l’empat en una volea magnífica després d’un rebuig de la defensa (1-1). A partir d’allà, el duel va ser clarament del Balaguer. Quan els de la Noguera dominaven i buscaven el segon, va arribar l’acció decisiva. Al 79, l’àrbitre va assenyalar una falta molt discutida. La protesta local va ser inútil i l’Igualada va convertir el lliure directe en un golàs (1-2). El cop emocional va ser enorme i, dos minuts després, una ràpida incursió per l’esquerra va acabar en l’1-3. Malgrat la derrota, el tècnic del Balaguer Josete va felicitar els seus jugadors per l’esforç. “Hem estat a l’altura del que exigia el partit, però no hem tingut sort amb les decisions de l’àrbitre. Aquesta falta en la qual han fet el segon gol és una acció absolutament neta del Jan [Rosanes]”, va lamentar.