L’Alpicat continua sense puntuar i s’enfonsa a la cua d’OK Plata
El Lleidanet Alpicat continua sense aixecar cap i ahir va encadenar la sisena derrota consecutiva al caure a casa contra un rival directe, el Tordera (2-3). L’equip que dirigeix Rubén Fernández encara no ha puntuat en el que va de temporada i s’enfonsa a la cua de la classificació d’OK Lliga Plata, amb la permanència ja a sis punts. L’Alpicat sempre va anar a remolc del rival. Després d’igualar Llanes el 0-1 inicial, el Tordera va prendre una renda de dos gols (1-3) que el mateix jugador va retallar (2-3). A nou per al final, Zilken va desaprofitar una directa que hauria donat un punt.