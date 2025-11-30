AUTOMOBILISME
Oscar Piastri guanya la carrera esprint i fa la pole
Però Norris pot ser avui campió
L’australià Oscar Piastri (McLaren) va tornar a reivindicar-se, després d’aconseguir la minipole i el triomf en la carrera a l’esprint, aconseguint també la pole position per a la carrera d’avui en el Gran Premi de Qatar amb un temps de 1:19.387. Va superar el seu company d’equip i gran rival en la lluita pel títol, el britànic Lando Norris, que es va quedar a 108 mil·lèsimes, mentre que el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), l’altre candidat, va acabar tercer a 264.
No obstant, tot apunta que avui el Mundial podria quedar vist per a sentència o pràcticament liquidat si Norris acaba al podi. El britànic de 26 anys pot ser campió del món d’F1 per primera vegada en la seua carrera si guanya la cursa (facin el que facin els rivals), o si abandona Qatar traient a tots dos pilots 25 punts.
El madrileny Carlos Sainz (Williams) es va colar setè a 900, malgrat que va tornar a perdre peces, arribant a interrompre’s la Q3 durant uns minuts, mentre que l’asturià Fernando Alonso (Aston Martin) va acabar vuitè a 1.031 de Piastri.