FUTBOL
Raphinha reviu el Barça
El brasiler, recuperat, va aportar dos assistències i caràcter competitiu per assaltar el liderat provisional. Nou dels onze titulars eren catalans
El Barça va celebrar el seu 126è aniversari amb una victòria necessària i treballada davant l’Alabès (3-1), en un partit marcat pel retorn de Raphinha, la influència del qual va ser decisiva perquè l’equip reaccionés després de la dura derrota europea a Stamford Bridge. El brasiler, totalment recuperat, va aportar dos assistències, dinamisme i caràcter competitiu a un Barça que acusava la seua absència i que necessitava un triomf que tornés sensacions positives i li permetés dormir com a líder, a l’espera del que faci avui a Girona el Reial Madrid. Nou dels 11 titulars blaugrana van ser jugadors nascuts a Catalunya, una fita que no es produïa des del 1959.
El partit no va arrancar com el barcelonisme esperava. En el primer minut, una mala defensa en un córner va permetre que Ibáñez avancés l’Alabès. Però el Barça va reaccionar ràpid gràcies a Raphinha, que va encomanar l’equip amb la seua pressió i velocitat. Una combinació entre aquest i Balde va permetre a Lamine firmar l’1-1. El jove extrem va tornar a mostrar-se incisiu, atrevit i decisiu, confirmant que ha deixat enrere les molèsties. Tot i així, el doble pivot Casadó-Bernal –una solució obligada davant la baixa d’última hora de Frenkie de Jong– no va acabar de funcionar-se, i l’Alabès hauria pogut marcar de nou abans del descans, però Joan García va fer una parada clau. Aquesta acció resultaria determinant, perquè tot seguit el Barça va remuntar. L’avantatge va arribar gràcies a una altra aparició de Raphinha, que va assistir Olmo per al 2-1.
A la segona part, Flick va introduir canvis i va donar entrada a Rashford, mentre Pedri escalfava sota l’ovació del Camp Nou. Raphinha, que estava completant la seua millor actuació de la temporada, va estar a prop d’aconseguir una altra assistència abans de ser substituït, però Lewandowski es va trobar amb un inspirat Sivera. Pedri, ja recuperat, va tornar per disputar l’última mitja hora i va aportar pausa, control i claredat en la circulació. El Barça acumulava ocasions, malgrat que sense la precisió necessària per sentenciar. Finalment, el 3-1 va arribar en una contra ben portada per Lamine, que va habilitar Olmo perquè aquest definís davant la sortida del porter i assegurés una victòria balsàmica.
Flick: “No tenim el control del curs passat”
Hansi Flick va lamentar ahir, malgrat la victòria que col·loca el seu equip com a líder provisional de LaLiga, que no estan mostrant “ni el control ni la intensitat” de la temporada passada. “Hem de millorar i podem millorar moltes coses, però també cal tenir en compte que aquest any hem patit més lesions, mentre que el curs passat pràcticament tots van estar disponibles”, va assenyalar el tècnic.