VOLEIBOL
Victòria crucial del Rodi Balàfia contra un rival directe
Per 3-1 i amb remuntada inclosa
El Rodi Balàfia Vòlei va firmar una victòria crucial en la novena jornada del grup B de la Superlliga 2 en imposar-se 3-1 al CV Vinaròs, un rival directe en la lluita per la permanència. El partit va començar amb dubtes per als lleidatans, que van cedir el primer set per 22-25, però a partir del segon van trobar la seua millor versió i van canviar per complet el rumb del partit.
Impulsats per una afició entregada, els de Sergi Mirada van mostrar un joc més ferm, ordenat i ambiciós, que es va veure reflectit en els parcials 25-21, 25-16 i 25-17. El servei va guanyar precisió, la defensa es va fer més sòlida i l’atac va superar una vegada i una altra un Vinaròs incapaç de respondre al ritme local. A l’acabar el xoc, el tècnic Sergi Mirada es va mostrar satisfet: “Tot el que hem entrenat aquesta setmana ha començat a funcionar i això ha fet que la confiança anés creixent, tal com demostren els marcadors dels sets. Estic content perquè aquesta victòria era vital per continuar endavant i ens dona moral per al pròxim partit contra el CV Mediterráneo”.