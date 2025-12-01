FUTBOL
Aitana es fractura el peroné amb la selecció espanyola
La blaugrana, tres vegades Pilota d’Or, estarà un mínim de 2 mesos de baixa
Aitana Bonmatí, centrecampista del Barcelona, va causar baixa ahir en la concentració de la selecció espanyola que s’enfrontarà demà a la d’Alemanya en el partit de tornada de la final de la Lliga de Nacions a l’estadi Riyadh Air Metropolitano de Madrid a causa d’una fractura al peroné esquerre, va informar la RFEF.
Segons va explicar l’organisme federatiu, la jugadora catalana, tres vegades Pilota d’Or, va acabar la sessió preparatòria d’ahir a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) amb dolor després d’un mal suport en una acció fortuïta. Sotmesa a proves per part dels serveis mèdics de la RFEF, se li va diagnosticar una fractura al peroné esquerre, amb la qual cosa va abandonar la concentració a Las Rozas per començar el període de recuperació.
La previsió inicial és que si no necessita passar pel quiròfan estaria un mínim de dos mesos de baixa, però que si ha de ser intervinguda, el procés es podria allargar a tres o quatre mesos. Pere Romeu, que ja té de baixa al Barça Patri Guijarro per una fractura d’estrès a l’os escafoide del peu dret, perd la seua jugadora més important i la que haurà de recuperar, si es confirmen els pitjors pronòstics, pensant en els quarts de final de la Champions League femenina, programats per al 24-25 de març de 2026 i l’1-2 d’abril.
Dies enrere, la mateixa jugadora va assegurar, en una entrevista a El Larguero de la Cadena SER, que tenia molèsties persistents al tendó de l’isquiotibial esquerre. Va explicar que és una lesió que no li impedia de jugar, però que no li permetia estar al cent per cent. És la primera ocasió que Aitana Bonmatí pateix una ruptura de peroné. Ja va patir un problema a l’adductor de la cuixa dreta el juny del 2024, una lesió al soli l’agost del 2022 i una meningitis vírica el juny del 2025.
Aitana Bonmatí, nascuda a la localitat barcelonina de Sant Pere de Ribes, és una de les jugadores clau del FC Barcelona i de la selecció espanyola. Va ser l’autora del gol del triomf d’Espanya davant d’Alemanya en les semifinals de la passada Eurocopa de Suïssa.