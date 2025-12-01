FUTBOL
El Balàfia remunta i puja a la tercera plaça
El Balàfia va remuntar a l’Artesa de Segre en un partit molt igualat, amb una primera part disputada en la qual tots dos conjunts van tenir ocasions de gol però qui va marcar va ser l’Artesa de Segre, que es va avançar a pocs minuts del descans gràcies al gol de Gallardo (0-1, 37’).
A la segona part, el Balàfia va començar a dominar el joc i Rotger va empatar el partit (1-1, 60). Després de diversos minuts de joc i els canvis ja fets, el Balàfia no aconseguia trobar porteria, fins que en l’afegit Torrelles va fer el gol de la victòria després d’un penal protestat pels visitants, però que finalment va permetre al Balàfia sumar els tres punts i pujar a la tercera plaça, a dos del nou líder, la Seu d’Urgell.