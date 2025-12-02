FUTBOL
Espanya, a revalidar el títol amb el suport de 70.000 aficionats
S’enfronta a Alemanya amb el 0-0 de l’anada
La selecció espanyola femenina de futbol buscarà aquesta tarda (18.30) conquerir, per segona vegada en dos edicions, la Lliga de Nacions, per a la qual cosa comptarà amb el suport de gairebé 70.000 aficionats a les grades de l’estadi Metropolitano de Madrid, seu del matx definitiu de la final europea davant d’Alemanya després d’haver empatat a zero en l’anada a Kaiserslautern.
L’equip que dirigeix Sonia Bermúdez, vigent campió del món i que ja va guanyar l’edició del 2024 a l’estadi de La Cartuja de Sevilla, provarà així de fer bo el resultat de divendres passat en un partit en el qual va patir per no encaixar gols, veient-se molt superat durant la primera part i gairebé tota la segona.
En aquest xoc va ser present la centrecampista Aitana Bonmatí, guanyadora de les tres últimes edicions de la Pilota d’Or i una de les grans figures de l’equip. Tanmateix, en aquesta ocasió Espanya no podrà comptar amb ella després de patir en l’entrenament de diumenge una fractura al peroné esquerre. Cal veure de quina manera se supleix la seua absència a l’onze titular, podent donar entrada la seleccionadora a la jove blaugrana Vicky López o retardant la posició de Mariona Caldentey i apostant com a extrem per Athenea del Castillo.
La seleccionadora Sonia Bermúdez va destacar el treball de l’actual generació de jugadores. “M’encantaria que guanyéssim per les futbolistes, s’ho mereixen. Tenim una generació que ha lluitat molt per arribar a finals, per fer un gir al futbol espanyol. Amb el seu joc han aconseguit que demà vinguin aquí 70.000 persones i és una cosa històrica que cal posar en valor”, va afirmar l’entrenadora de Vallecas.