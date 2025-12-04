BÀSQUET
“Oblidem moltes coses que ens van portar a l’èxit”
Melvin Ejim reconeix que l’equip ha perdut la intensitat de l’inici de Lliga
Amb Oriol Paulí i Gygy Golomán de tornada després de participar en les finestres de seleccions, l’Hiopos Lleida va començar a preparar ahir al complet l’important duel d’aquest dissabte davant de l’Unicaja, tota una revàlida per a un equip que està tocat després de les dos últimes derrotes, en especial l’última davant del Múrcia per 36 punts, la més voluminosa de la història del club a casa.
La plantilla bordeus és conscient dels errors que va cometre i coincideix que un de les claus d’aquesta davallada que ha tingut l’equip ha estat la falta d’intensitat, una cosa en la qual han incidit durant l’aturada de seleccions.
“Crec que ha estat una bona aturada per a nosaltres perquè necessitàvem aquest temps per recarregar piles i reavaluar algunes de les coses que estàvem fent. Hem tingut temps per fixar-nos en alguns dels errors que estàvem cometent i intentar veure com podem ser millors a nivell d’equip, perquè oblidem moltes coses que ens van portar a l’èxit”, va declarar ahir Melvin Ejim, que va insistir que “cal mantenir aquesta intensitat durant tot el partit”.
En la mateixa línia es va manifestar Mikel Sanz. “Comparant l’equip de la pretemporada i de l’inici de Lliga amb el d’ara, la diferència és que ens ha faltat bastanta intensitat i ritme en els últims partits. Teníem una característica molt important al nostre equip que era la intensitat, l’afany d’apretar i sortir corrent, i ho havíem perdut una mica, i aquesta última setmana d’entrenaments ho hem intentat recuperar”, va afirmar l’aler donostiarra, que no va amagar que l’equip s’hagi pogut confiar en excés després de la bona arrancada de Lliga, i havent guanyat Barça i Baskonia. “Pot ser que hi hagi hagut una mica d’excés de confiança, però també una mica de cansament per acumular molts partits a una intensitat molt alta, perquè al final costa mantenir-la.”
El duel d’aquest dissabte davant de l’Unicaja serà especial per al canadenc, que s’enfrontarà per primera vegada als que van ser els seus companys fins fa uns mesos.
“Serà un bon partit. Evidentment és un equip amb el qual tinc molta història, molts jugadors amb qui tinc una gran relació i amb qui he passat molt de temps, així que estic molt content de poder tornar a veure’ls. Però també és un partit en el qual hem de donar el millor de nosaltres i fer un altre pas endavant com a equip, perquè no importa qui estigui a l’altre costat de la pista, hem de jugar el millor bàsquet que puguem i focalitzar-nos en el que millor sabem fer”, va assenyalar.
Cap partit fàcil
Sanz, per la seua part, va afirmar sobre el xoc de dissabte que “en aquesta Lliga no hi ha cap partit fàcil”. “Cal enfrontar-s’hi, sabem com hem de jugar i el que hem de fer. Dissabte cal sortir a menjar-nos-els, no hi ha més”, va asseverar.