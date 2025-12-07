HANDBOL
Derrota inapel·lable
El Lleida Handbol cau clarament davant del tercer classificat. Les lleidatanes van aguantar fins al descans
El Lleida Handbol va caure derrotat a casa davant del tercer classificat, el Boadilla, en un partit que es va mantenir igualat fins als primers minuts del segon període quan les madrilenyes es van desenganxar en el marcador fins a arribar al 24-29 final. És la segona derrota consecutiva de les lleidatanes, que poden perdre la desena posició si avui guanya el Saragossa.
El tècnic lleidatà Iban Raigal va destacar al finalitzar el partit la qualitat del rival, encara que va lloar el bon treball del seu equip durant gran part del partit. “La primera part l’hem competit, és més, m’atreviria a dir que ha estat nostra, encara que haguéssim arribat amb l’empat”, va explicar Raigal.
Tanmateix, els deu minuts inicials de la segona meitat van resultar fatídics per als interessos del Lleida Handbol. “No han estat bons. El fet que ens les traguessin amb quatre pèrdues seguides i quatre gols seguits ha fet que passéssim d’anar un o dos avall a sis avall”, va lamentar el tècnic.
De cara als dos partits que resten abans de l’aturada, Raigal manté l’“optimisme” malgrat enfrontar-se a cinc dels millors equips classificats a la Lliga.