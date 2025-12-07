HOQUEI
El Pons Lleida, obligat a guanyar avui el Sant Just per optar a la Copa
El Pons Lleida rep avui el Sant Just (16.10/Lleida TV) amb l’obligació de guanyar per mantenir opcions de classificació per a la Copa del Rei.
L’equip que entrena Edu Amat ha encadenat tres derrotes a la Lliga, la qual cosa li ha complicat les opcions de jugar aquesta competició. Els lleidatans reben un Sant Just que ocupa la penúltima posició, amb tan sols dos victòries, però que està a només tres punts del Llista, que tan sols ha firmat un triomf més, tres.
A més, el Pons Lleida s’enfrontarà a rivals molt complicats en les dos últimes jornades de la primera volta, ja que diumenge vinent visitarà la pista del Liceo en l’últim partit de l’any i, el 4 de gener rebrà el Reus a l’Onze de Setembre.
L’entrenador de l’equip, Edu Amat, assenyalava en la prèvia que “qualsevol opció de disputar la Copa passa per sumar els tres punts davant del Sant Just”, encara que admetia que no serà un enfrontament fàcil.
“Cal ser realistes, juguem a casa, però ells venen de guanyar en competició europea i també necessiten els tres punts per sortir de les posicions de baix”, afegia.
El tècnic valorava també que, en cas de no guanyar, “ens veuríem immersos en la lluita de la zona baixa de la classificació” i afegia que “hem d’estar tranquils i fer el nostre joc, perquè els tres punts són molt importants”.