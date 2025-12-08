BÀSQUET
El Cadí la Seu baixa dos llocs i és antepenúltim
El Cadí la Seu va baixar fins a l’antepenúltim lloc després de la derrota de dissabte davant de l’Hozno Jairis (63-72) i les victòries de Leganés i Estepona davant d’Estudiantes (68-61) i Araski (71-91), respectivament. Quant a la resta de partits, Spar Girona i Casademont Saragossa mantenen el liderat en una igualada jornada. El Saragossa-Perfumerías Avenida va ser un duel d’altura en què van destacar Carla Leite i Harrit Hempe per les locals davant de les d’Anna Montañana, que no van estar encertades a la segona part del partit. Per la seua part, l’Spar Girona va vèncer amb solvència l’IDK Euskotren (71-60).