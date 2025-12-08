FUTBOL
Punt agònic per creure
Un gol de cap de Jordi Puig en el temps afegit rescata un empat per al Lleida a casa del San Cristóbal. Els de Cortés van ser millors que el seu rival i se situen a tres punts de la salvació
El Lleida CF va rescatar ahir un valuós empat (1-1) al camp del San Cristóbal gràcies a un gol en el temps afegit de Jordi Puig, que va permetre sumar un punt més que merescut per com havia transcorregut el partit. Amb aquest resultat, el Lleida ha puntuat en quatre dels últims cinc encontres, tot i que encara no ha aconseguit abandonar l’última posició. Això sí, després de la derrota del Cerdanyola aquest cap de setmana, els lleidatans se situen a només tres punts de la salvació quan resten quatre jornades per completar la primera volta.
Ca n’Anglada acollia un duel que es preveia complex, en un camp de dimensions molt reduïdes i davant d’un rival que fa tot just unes temporades era un dels referents de la Tercera RFEF, habitual en els play-offs d’ascens.
El Lleida va entrar millor en el partit i així ho van reflectir les primeres ocasions dels de Jordi Cortés, ahir sancionat per cinc grogues. Primer Rusi, amb una rematada de cap, i després Jordi Puig, per partida doble, van fregar el 0-1. Especialment clara va ser la segona oportunitat del davanter, que es va plantar sol davant del porter després de superar el defensa Ricki amb un bonic barret, però la seua definició va marxar a centímetres del pal. Quan més a prop semblava el gol lleidatà, va arribar el gol local. En el minut 37, Paul Olai va rematar de cap una centrada de Bafode per avançar el San Cristóbal en una ràpida acció per la dreta (1-0).
A la segona meitat, el ritme va decaure del tot a causa de les constants interrupcions i a un criteri arbitral difícil de comprendre en moltes accions. Els locals van aconseguir la possessió, malgrat que sense generar un perill excessiu. El Lleida va reaccionar en els últims vint minuts després dels canvis introduïts per Cortés, passant a un 4-4-2 més ofensiu.
Els jugadors que van entrar de refresc van aportar energia i van encomanar els que ja estaven al camp per collar i intentar la igualada. A partir de la pilota aturada, els lleidatans van tancar el San Cristóbal a la seua àrea fins que, ja en l’afegit, va arribar el premi. Una centrada precisa de Marc García va trobar la poderosa aparició de Jordi Puig, que es va llançar amb tot per firmar l’empat i desencadenar l’alegria entre l’afició blava, sempre fidel, desplaçada a Terrassa (1-1).
Amb aquest empat, el Lleida ha sumat els mateixos punts a casa que fora, quatre. El pròxim compromís per als de Cortés serà el derbi al Camp d’Esports davant del Mollerussa, un partit vital per a ambdós equips en el seu intent de sortir de la zona de descens, que estableix el Cerdanyola amb 11 punts, tres més que l’equip lleidatà.
“L’empat fa justícia, però podríem haver-nos emportat més”
El tècnic del Lleida, Jordi Cortés, va valorar amb satisfacció l’empat aconseguit al camp del San Cristóbal, sense ocultar que l’equip podria haver aspirat a més. “El punt fa justícia, però fent balanç podríem haver-nos emportat alguna cosa més. L’empat ens permet continuar amb la tendència positiva.” L’entrenador va destacar també l’aportació dels jugadors que van entrar com a suplents en el segon temps. “Estic content amb els minuts dels futbolistes de la banqueta; alguns no ho estan passant bé per la falta de continuïtat”, va concloure.