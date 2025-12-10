FUTBOL
El Barça vol reposar-se de les baixes per lligar l’accés a quarts de final
El Barça Femení rep avui (18.45) el Benfica a l’Estadi Johan Cruyff en la cinquena jornada de la fase de lliga de la Champions 2025-2026, un partit al qual les blaugranes arriben amb nombroses baixes, de les quals esperen sobreposar-se per pràcticament certificar el seu accés a quarts de final en aquest duel davant el conjunt lisboeta, que únicament suma un punt.
L’última aturada de seleccions va fer molt mal a l’equip de Pere Romeu, que va veure com es lesionaven les espanyoles Aitana Bonmatí i Ona Batlle i la portuguesa Kika Nazareth, que es perdrà aquest duel contra el seu exequip. Especialment important és la baixa de la tres vegades guanyadora de la Pilota d’Or, que podria estar fins a quatre mesos de baixa després de patir una fractura de peroné.Aquestes tres últimes lesions se sumen a les de Salma Paralluelo i Patri Guijarro, que s’espera que no estiguin disponibles fins al 2026, deixant el Barça molt minvat de cara a aquest duel. Les blaugranes ocupen el primer lloc, malgrat que empatades a punts amb l’Olympique de Lió francès després de l’empat (1-1) de l’última jornada davant el Chelsea FC, i tornar al camí del triomf li donaria pràcticament un bitllet al top 4 i passar directament a quarts de final.