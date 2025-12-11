FUTBOL
El City de Guardiola remunta i agreuja la crisi del Reial Madrid
Segona derrota després de caure amb el Celta
El Manchester City es va emportar la victòria del Bernabéu, en la sisena jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions, després de remuntar el gol inicial del brasiler Rodrygo Goes al minut 28 gràcies als gols de l’anglès Nico O’Rilley al 35’ i del noruec Erling Haaland al 43’ de penal. El resultat no es va moure a la segona part i deixa l’equip anglès quart a la classificació amb 13 punts, mentre que l’espanyol és setè amb 12.
L’equip de Pep Guardiola va saldar deutes del passat amb el Santiago Bernabéu i va agreujar la crisi del Reial Madrid, remuntant a casa seua i castigant una millora insuficient de l’equip de Xabi Alonso, que va merèixer millor fortuna en el primer acte i que, sense Kylian Mbappé, va mastegar impotència per falta de pegada en el segon.
D’altra banda, el comitè de disciplina de la RFEF va acordar sancionar amb dos partits de suspensió els jugadors del Reial Madrid Endrick, Carreras i Carvajal i amb un Fran García amb motiu del partit de Lliga de diumenge passat contra el Celta.