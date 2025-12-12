FUTBOL
“Hi haurà opcions reals de guanyar”
Rubén López, optimista abans de visitar l’Osasuna
L’AEM afronta la visita al camp de l’Osasuna, en l’últim partit de l’any, amb sensacions renovades després de la victòria davant de l’Atlètic de Madrid B (1-0) en l’estrena de la segona etapa de Rubén López a la banqueta. El tècnic va explicar ahir abans del viatge a Navarra que el resultat ha tingut un impacte directe en l’ànim de l’equip. “Quan es guanya, les setmanes són millors. Vaig notar un ambient molt bo des del primer dia i la victòria va reforçar la idea que les jugadores poden aconseguir el que volen”, va assenyalar l’entrenador, convençut que “competirem millor que mai a Pamplona i tindrem opcions reals de guanyar”, després de veure un AEM “reconeixible” i “intens” contra l’Atlètic B.
L’Osasuna sempre ha estat la gran bèstia negra del conjunt lleidatà, ja que en la seua primera etapa no va aconseguir guanyar mai les navarreses. “És un equip molt similar a nosaltres i aquest any encara més. Si som intenses i sabem què fer amb la pilota, els podem fer mal i aconseguir els tres punts”, va afirmar el tècnic.
A més, va elogiar el conjunt navarrès, al qual considera “un grandíssim equip”, més directe i fiable que en cursos anteriors, i ben treballat per un entrenador “molt bo”. Tot i així, va assegurar que l’AEM té arguments per lluitar per la victòria: “Haurem de fer les coses molt bé, però estic segur que podem guanyar”, va assegurar.
Pel que fa a l’estat físic de la plantilla, l’entrenador va confirmar que recupera Laura Blasco després de sanció, per la qual cosa les úniques baixes són Laura Fernández i Rojas, de llarga durada. Segons el tècnic, comptar amb gairebé tota la plantilla en aquestes primeres setmanes és clau: “Tenir un grup ampli i disponible és el que dona els èxits. Hem de centrar-nos en el que hem de fer per guanyar, no en el resultat. Si repetim el nivell de dissabte i fem les tres o quatre coses que toquen davant d’aquest rival, estic segur que ho aconseguirem”, va concloure.