BÀSQUET
El Cadí la Seu agafa aire a Gipuzkoa
Infligeix la primera derrota a casa a l’IDK per trencar una ratxa de 2 derrotes. L’encert en el tir lliure, decisiu
El Cadí la Seu va aconseguir ahir una victòria de molt mèrit a la pista d’una de les revelacions de la Lliga Femenina, un IDK Euskotren que encara no havia perdut aquesta temporada al seu pavelló i ocupava la quarta posició, consolidat en zona de Copa de la Reina. El conjunt d’Isaac Fernández va signar un gran partit coral sota la direcció de Raventós, Aguilar i Gonzales al perímetre i Niare sota el cèrcol. El triomf permet a les urgellenques situar-se dos victòries per sobre de la zona de descens que marca el Gran Canària, si bé les illenques no van jugar ahir pel temporal.
El Cadí va començar el partit molt més entonat que les donostiarres i això es va notar ràpidament en el marcador. Un 0-7 de sortida en tot just tres minuts va obligar l’entrenadora local, Aranzazu Muguruza, a demanar el primer temps mort. La situació no va millorar gaire, ja que les lleidatanes van continuar mostrant-se molt entonades en atac, amb una Laia Raventós magistral (6-15, m.7). En el tram final del primer quart van despertar les donostiarres de la mà de Robinson. Un triple de la nord-americana va posar el 16-19 al final dels primers 10 minuts i un altre tot just iniciar-se el segon acte per empatar a 19. L’IDK va completar la remuntada amb dos tirs lliures de la mateixa Robinson (21-19).
A partir d’allà els dos equips es van anar intercanviant en el comandament del lluminós, arribant les urgellenques a dominar una altra vegada per sis punts (29-35) per aterrar al descans amb tres punts amunt (34-37). Al tornar dels vestidors la igualtat es va mantenir, amb molts empats i avantatges de tot just un punt per a un i altre conjunt. El Cadí va viure un moment crític a l’inici de l’últim quart, quan un triple de Buch va completar un parcial de 6-0 per assolir l’IDK els quatre punts de renda (61-57).
Fernández va parar el partit i el seu equip va reaccionar tornant el cop amb un 0-8 que els retornava el comandament del marcador (63-68) a falta de menys de tres minuts. Fins al final, el Cadí va jugar amb molt de cap i també aprofitant el nerviosisme d’un IDK que es va precipitar. L’encert en el tir lliure, amb 10 llançaments transformats, va ser decisiu per aguantar les escomeses locals i acabar sumant un triomf molt valuós.