GIMNÀSTICA
La Gymnastrada Inclusiva pren l’Inefc
Prop d’un centenar d’esportistes amb diversitat funcional procedents de clubs de diferents punts d’Espanya van participar ahir en la segona edició de la Gymnastrada Inclusiva, un esdeveniment que es va inaugurar l’any passat a Pamplona i que ahir va congregar nombrós públic a les instal·lacions de l’Inefc Lleida, sota l’organització del Club Gimnàstic Fedac Lleida i la Reial Federació Espanyola de Gimnàsia (RFEG).
La cita, que va reunir participants de Galícia, el País Valencià, Múrcia, Castella-la Manxa, Madrid i Catalunya, es consolida com un espai de trobada per a entitats i clubs que treballen dia a dia en la promoció de l’activitat inclusiva dins de l’àmbit de la gimnàstica. Van estar representades totes les especialitats gimnàstiques: artística masculina i femenina, rítmica, aeròbica, trampolí, acrobàtica i parkour.