Suspès el Vilassar-Lleida per alerta meteorològica
La decisió de la FCF va arribar quan l’equip lleidatà viatjava cap al Maresme
El partit entre el Vilassar de Mar i el Lleida, previst per aquest dissabte 20 de desembre, va ser suspès per alertes meteorològiques quan l’expedició lleidatana ja es trobava de camí el Maresme. La decisió, comunicada per la Federació Catalana de Futbol (FCF), va arribar en plena ruta de l’equip de Jordi Cortés, que va haver de donar mitja volta a l’altura d'Igualada després de conèixer la suspensió. La notícia va ser rebuda amb sorpresa, però també amb resignació, per part del conjunt del Segrià, que va tornar a Lleida entenent que es tractava d’una decisió per causa major i que la prioritat era garantir la seguretat i evitar qualsevol risc.
Pitjor va ser la situació per als aficionats desplaçats, especialment per als membres de la penya Blues Nord, l’autobús del qual ja es trobava en terres maresmenques esperant l’hora del partit quan van rebre la trucada de Marc Torres, en la qual se’ls informava oficialment de la suspensió.
La FCF va prendre la decisió seguint les recomanacions de Protecció Civil i institucions públiques, després que Meteocat activés l’alerta roja per pluges, aconsellant evitar desplaçaments i activitats a l’aire lliure. Per aquesta raó, van quedar suspesos tots els partits amb equips implicats de les comarques del Barcelonès, Vallès Oriental i Maresme, tant si jugaven com locals o visitants.
La suspensió va afectar totes les categories territorials i de base, incloses la Tercera Federació masculina i femenina i la Liga Nacional Juvenil. A més, els àrbitres d’aquestes delegacions tampoc no van realitzar els desplaçaments assignats.
Nova data per al partit
A l’espera que es trobi una nova cita al calendari, la normativa de la Federació estableix que tots els partits ajornats s’hauran de disputar abans del final de la primera volta, que el Lleida tancarà l’onze de gener en el camp del Vilanova i la Geltrú. Amb l’aturada nadalenca, les dates que cobren més força per a la reprogramació del partit són els dies 6, 7 o 8 de gener, just després del partit davant de l’Escala. No obstant, en tractar-se d’una suspensió a causa de força major, la resolució final quedarà en mans de la FCF que podria contemplar altres alternatives diferents.