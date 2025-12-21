L’Atlètic Lleida rasca un punt a Eivissa (1-1)
L’equip de Gabri, qui no ha pogut estar a la banqueta per sanció, sinó Turu, ha fet un partit correcte al Municipal Sant Rafel, aconseguint empatar després d’un gol de penal de Marquitos. Alya ha sigut el qui ha posat l’1-1 i ha donat un punt als seus en l’últim partit del 2025.
L’Atlètic Lleida ha empatat 1 a 1 contra la SD Ibiza. El partit s’ha presentat amb possessions curtes, pilotes llargues, un duel molt directe i en un camp de petites mesures. Tot i això, els lleidatans s’han imposat en els primers minuts de joc. Als 10 minuts de partit, però, Magno ha hagut d’abandonar el terreny de joc per molèsties quan tornava de lesió. Això ha portat al debut del nou fitxatge lleidatà, Carlos Cobo. El conjunt de Gabri ha disputat el ‘match’ amb una defensa força avançada davant un Eivissa que ha anat refent el seu joc al transcurs dels minuts. Els visitants, però, han estat ben plantats en un partit d’espais reduïts i fent una pressió alta, ben plantat en defensa i intentant generar perill robant pilotes al cercle central. José Martínez ha xiulat el descans en una primera meitat que ha acabat sense gols.
La segona part ha seguit el guió de la primera. Semblava que tot podia decidir-se per detalls. D’aquesta manera, en una jugada dins l’àrea de l’eivissenc Gilbert, ha caigut dins l’àrea i José Martínez ha indicat la pena màxima en la qual Marquitos no ha perdonat i ha obert la llauna pels seus. A falta de set minuts per acabar el partit, i quan tot feia indicar que l’equip de Gabri no sumaria, Alya ha rebut una pilota de Boris i l’ha creuat sense que Edu Frias pugués fer res, posant l’empat a u al marcador.
El duel ha tingut uns minuts finals d’anada i tornada i de tensió, en els que cap dels dos equips han pogut sumar tres punts i tot ha quedat en taules al marcador.
L’Atlètic Lleida tanca l’any amb empat davant la SD Ibiza. El pròxim partit tindrà lloc el dia 4 de gener a les 19 h contra un gran Reus Reddis a casa, en el que intentarà guanyar el tercer partit de la temporada en el primer duel del 2026.