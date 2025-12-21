El Mollerussa acaba l'any amb una victòria important contra el Tona (1-0)
El Mollerussa s’imposa al Tona gràcies a un gol de Julen abans del descans, amb diverses aturades clau de Batalla
El Mollerussa ha derrotat el Tona per 1 a 0 aquest cap de setmana en el partit corresponent a la quinzena jornada de la Tercera RFEF. El duel s'ha disputat amb domini incial del conjunt visitant però amb el golàs de Julen pels locals abans d'acabar la primera meitat sent determinant.
Durant el primer temps, el Tona ha controlat el ritme amb un joc directe però sense generar més gols, mentre que el Mollerussa ha aprofitat una oportunitat per avançar-se. Ambdues porteries han estat amenaçades i Batalla, porter del Mollerussa, ha fet aturades decisives per mantenir la porteria a zero abans del descans.
En la primera meitat, el partit ha començat amb una arribada del Mollerussa al minut 1, quan Alpha ha rematat de cap però ha enviat la pilota per sobre el travesser. Al minut 15, el porter Batalla ha refusat un darrer mà a mà contra Joan, davanter del Tona, una de les ocasions més clares. El Tona ha provat a través de xuts des de fora de l’àrea com el de Roquet al 25, aturat amb facilitat per Batalla, i Lamin ha protagonitzat una contra pel Mollerussa als volts del minut 41, que ha marxat desviada. A falta de dos minuts pel descans, Julen ha anotat un golàs ajustant un xut al pal des de la frontal que ha significat l’1-0. Just abans de la pausa, Batalla ha efectuat una doble aturada dins l’àrea petita per evitar l’empat.
Al segon temps, el Tona ha mogut fitxa amb els canvis de Camaño i Peña que han entrat per Joan i Javi respectivament, intentant generar més presència ofensiva. Els locals han respòs substituint Canillo i Julen, entrats Miquel Graells i Moussa Kebé al minut 76, mantenint l’esquema defensiu.
L’ocasió més clara de recuperació per al Tona ha arribat al minut 81 amb un xut dins l’àrea petita que ha marxat molt a prop del pal dret defensat per Batalla. Poc després, al 82, el Tona ha introduït Sottile per Bernat, mentre el Mollerussa ha fet dos canvis simultanis: han entrat Unai Jodar i Joel substituint Lamin i Roger Coll. La tensió ha augmentat amb algunes targetes grogues, especialment a partir del 61 per a Lucas Pariente, després a Álex Sanz, i a Vilanova del Tona al minut 85. Finalment, als minuts afegits, el Tona ha tingut una ocasió molt clara dins l'àrea amb fins a cinc rematades consecutives que ha salvat el Mollerussa per molt poc, Miquel Graells ha vist també una targeta groga després de tallar una contra rival i Beneite ha esdevenigut el darrer canvi per Alpha.
Aquesta victòria treu al Mollerussa de l'última posició en la classificació i es queda empatat amb els equips que marquen la salvació.