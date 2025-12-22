FUTBOL
Punt agredolç
L’Atlètic Lleida tanca l’any amb un empat al camp de l’Eivissa, que el deixa a sis punts de la salvació i a cinc del play-out. En un partit molt igualat i amb poques ocasions, Alya Camara, al 83, va neutralitzar el gol local de penal a l’hora de partit. Josep Maria Turull. Lloa la reacció de l’equip però admet la necessitat de guanyar
L’Atlètic Lleida continua mostrant símptomes de millora des de ja fa un mes, però la realitat futbolística és que aquest lleuger canvi d’imatge –principalment defensiu–, encara no es tradueix en victòries en els últims cinc partits. Ahir, en un duel molt igualat marcat per l’ordre defensiu davant d’una SD Eivissa que arribava en el seu millor moment del curs, els lleidatans van esgarrapar un punt a falta de set minuts després d’una jugada individual d’Alya Camara (1-1). Amb un altre empat a la butxaca, l’Atlètic Lleida acaba l’any penúltim amb tretze punts, a sis de la salvació i a cinc del play-out, que marca el València Mestalla amb un partit menys. Veient el got mig ple, els lleidatans amb els dos últims empats, han aconseguit retallar punts respecte als rivals que marquen la permanència, ja que fa dos setmanes, després de la derrota contra el Poblera (3-0), la salvació quedava a set.
Com ja comença a ser habitual, la primera acció ressenyable del partit va ser negativa per als lleidatans, ja que Nico Magno, que tornava d’una lesió, va haver d’abandonar el partit al minut 11 per molèsties musculars. Amb set baixes per lesió i dos per sanció, el nou fitxatge Carlos Cobo va haver de precipitar el seu debut després de no competir des del maig i amb tan sols dos sessions d’entrenament amb el grup.
Malgrat la complicada situació de falta d’efectius i la bona dinàmica del rival, els de Gabri, ahir dirigits pel segon entrenador Josep Maria Turull per la sanció al de Sallent, eren els qui lleugerament portaven el pes del partit. Bilal va avisar al minut 20 amb un xut molt còmode des del balcó de l’àrea, però que va acabar a les mans del porter local després d’un mal impacte a la pilota. Alya Camara, al 28’, va caçar un rebuig dins de l’àrea i la seua volea es va estavellar en un mar de jugadors locals.
Ja al segon temps, al minut 50 Boris va marcar, però el col·legiat va invalidar el gol per un ajustat fora de joc. A partir de llavors, l’Eivissa va començar a treure les ungles, però sense perill destacat fins al minut 60, quan el debutant Cobo va fer clarament la traveta dins de l’àrea a l’extrem Gilbert. Marquitos va prendre la responsabilitat i va enganyar Pau Torres des dels onze metres (1-0). Malgrat que cap dels equips no havia fet grans mèrits per guanyar, el resultat tornava a castigar l’Atlètic Lleida. Tot i així, l’esperit de supervivència va atorgar el mínim premi als lleidatans al minut 83 amb el gol d’Alya Camara després d’una conducció que va definir amb un xut creuat de puntera entrant a l’àrea (1-1), que va sorprendre el porter Edu Frías, qui hauria pogut fer més per evitar l’empat.
En els últims minuts, l’Atlètic Lleida es va encoratjar, però les pilotes a l’àrea no van trobar rematador, tancant un empat just en un partit més en què els del Segrià van oferir símptomes de millora, malgrat que no es van emportar el premi de la victòria, que se’ls continua resistint fora de casa aquesta temporada.
El segon entrenador, Josep Maria Turull, encarregat de dirigir ahir l’equip arran de l’expulsió de Gabri davant del Sant Andreu, va atendre els mitjans després del partit i va exposar el sabor agredolç de l’empat: “En la situació en la qual ens trobem hem de sumar de tres en tres, però vist el partit cal dir que ha estat un empat just”, va declarar. A més, va dir que “hem viatjat amb la idea d’emportar-nos els tres punts”.
Turull va expressar que “cal lloar la capacitat de reacció de l’equip perquè amb el gol de penal era molt difícil treure res de positiu d’aquí”, i va afegir que “aquest tipus d’empats com a visitants cal fer-los bons guanyant a casa la setmana següent (en aquest cas després de l’aturada nadalenca)”.
Sobre la lleugera millora de l’equip en defensa, Turull no va dubtar a afirmar el creixement dels seus: “Des del partit davant de l’Atlètic Balears hem vist que hi ha una clara millora de l’equip”, afegint que “no hem d’obsessionar-nos a mirar la classificació, cal continuar creixent i sumant punts partit a partit”.
Sobre el partit del nou fitxatge, Carlos Cobo, Turull va dir que “no és gens fàcil jugar aquells setanta minuts tan exigents”. A més, va admetre que “ell mateix ja ens ha dit que s’ha adaptat molt bé al grup”, va afegir. Sobre l’estat físic de Nico Magno, el tècnic va explicar que “havia arribat molt just i ha notat molèsties, però no s’ha trencat”.
Per la seua part, el migcampista Jordi Ortega no va dubtar a dir que “si seguim amb aquesta dinàmica, ens salvarem segur”.