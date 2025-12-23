GOLF
Carlos Pigem tornaràa l’Asian Tour el 2026
Va obtenir la seua targeta en una exigent classificatòria a Tailàndia
El golfista lleidatà Carlos Pigem va aconseguir diumenge la targeta per competir en l’Asian Tour la temporada vinent, després de superar un exigent procés classificatori a la Final de l’Escola del circuit, disputada al Lake View Resort de Tailàndia. Pigem va segellar el seu retorn a un circuit que va disputar el 2024 després d’imposar-se en un desempat entre dotze jugadors, tots ells igualats amb un total de -5 després de cinc voltes, en una prova que repartia 35 targetes per a la temporada. El lleidatà va començar el torneig amb una sòlida primera volta de -5, resultat que va acabar sent clau, ja que en les quatre rondes posteriors va firmar el parell del camp (71), la qual cosa el va mantenir en una posició límit fins al final. En l’última jornada va buscar assegurar la targeta de forma directa, encara que el seu recorregut va ser irregular i, finalment, tres parells consecutius en el tram decisiu el van portar al desempat, en què va aconseguir una de les vuit places, certificant així el seu retorn a l’Asian Tour als 35 anys. El golfista lleidatà ja va competir en l’Asian Tour el 2024 i anteriorment durant quatre temporades més, després d’obtenir la targeta el 2013. El seu èxit més important com a professional va arribar el 2016, quan es va proclamar campió del Yeangder Tournament de Taiwan, la seua única victòria en el circuit.