Castañeda ja és a Lleida i avui s’entrenarà
L’Hiopos en va fer ahir oficial el fitxatge cedit fins a final de temporada
L’Hiopos Lleida va fer oficial ahir la incorporació del base nord-americà Xavier Misael Castañeda, de 25 anys, que arriba en qualitat de cedit per l’Unicaja fins a final de la temporada. El jugador de Chicago, que té passaport bosnià, va arribar ahir a Lleida i a la tarda ja va passar la pertinent revisió mèdica abans d’exercitar-se avui a les ordres de Gerard Encuentra, que ja podria comptar amb ell per al partit d’aquest diumenge vinent a la pista del Girona.
Castañeda ve a reforçar una posició de director de joc un pèl debilitada i a la recerca del protagonisme que no ha trobat en el quadre malagueny, en el qual va recalar aquest estiu passat però que amb prou feines ha entrat en els plans d’Ibon Navarro. Ha disputat un total de 14 partits oficials repartits en quatre competicions (ACB, Champions League, Copa FIBA Intercontinental i Supercopa Endesa), ajudant l’equip a conquerir la Copa FIBA Intercontinental a Singapur. El protagonisme més gran l’ha tingut a la Champions, en la qual ha participat en les cinc jornades disputades, amb una mitjana de 6 punts i 2,7 assistències en 14 minuts. A la competició domèstica els seus números són molt discrets, amb 1 punt i 1,4 assistències de mitjana en els cinc partits en els quals ha pres part, amb gairebé 11 minuts a la pista. A la Lliga Endesa porta gairebé mes i mig sense jugar, ja que ha estat un dels descarts d’Ibon Navarro en els últims cinc partits.
Castañeda es va formar als South Florida Bulls i els Akron Zips, ambdós de l’NCAA, entre 2018 i 2023. A la temporada 2023-2024, el base va fer el salt a Europa de la mà del GS Lavrio grec, i el curs passat va militar al Bourg-en-Bresse francès, on va fer una mitjana de 17 punts, 2,2 rebots, 3,5 assistències i 14,1 de valoració, a més de disputar també la EuroCup.
El director esportiu de l’Hiopos Lleida, Joaquín Prado, va valorar positivament l’arribada del nord-americà i va destacar que “ens aportarà un plus des de la posició de base pel que fa a la generació d’avantatges. És un jugador amb molta qualitat en situacions ofensives i en el bloqueig directe, amb molta amenaça en el tir de tres punts. Prado també va destacar la seua experiència en el bàsquet europeu “després de les últimes temporades a Grècia i l’any passat a França amb el Bourg-en-Bresse, on va jugar una gran temporada tant en la competició domèstica com a la EuroCup. Creiem que ens donarà un plus i complementa molt bé els jugadors que tenim al perímetre. Farem un pas endavant”, va sentenciar.
El Nucli Bordeuses desplaçarà a Girona i Andorra
L’Hiopos Lleida tampoc no estarà sol en els seus dos pròxims desplaçaments, ambdós de forma consecutiva, aquest diumenge 28 de desembre a Girona i el 2 de gener al Principat d’Andorra. El Nucli Bordeus contractarà un autocar per a cada partit ja que no ha pogut comptar amb les entrades que volia. El club gironí ha cedit només 50 entrades a l’afició lleidatana, que tenia unes 150 peticions, mentre que el MoraBanc Andorra n’entregarà 75, encara que la demanda havia estat d’unes 200. S’espera que al pavelló de Fontjau se superi de llarg el centenar de seguidors de Lleida.