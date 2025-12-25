RESUM
2025: l'any Márquez
Marc i Àlex han fet història aconseguint el doblet de MotoGP com a campió i subcampió. També han destacat el piragüista Miquel Travé i la nadadora Emma Carrasco, or i bronze europeus
Jaume Pueyo i Bernat Sellés han fet història amb Espanya.
Miquel Travé es va penjar la medalla d’or a l’Europeu.
Mari Boya ha firmat la seua millor temporada i correrà a F2.
Marc Márquez ha conquerit el seu novè títol mundial i Àlex, el subcampionat d’aquest any.
2025
2025
Aquest 2025 serà recordat a nivell local com l’any en què els germans Márquez, Marc i Àlex, van fer història a l’aconseguir el doblet al Mundial de MotoGP, sense oblidar les medalles europees del piragüista Miquel Travé i de la nadadora Emma Carrasco.
E l 2025 ha tingut dos protagonistes indiscutibles al món de l’esport individual de Lleida, i ambdós comparteixen cognom, origen i una història de superació. Marc i Àlex Márquez no només han aconseguit un doblet mundial històric –campió i subcampió del món –, sinó que han situat la província en el centre del mapa esportiu internacional. El que han aconseguit aquest any difícilment es repetirà, com ja va advertir el més gran de la saga a la multitudinària festa de celebració que ambdós van protagonitzar a Cervera davant de prop de 20.000 fervents fans.
La temporada de MotoGP va quedar definida pel domini aclaparador de Marc, amb el seu germà Àlex sent l’únic que ha aconseguit plantar-li cara i, fins i tot, desbancar-lo del liderat en l’inici del certamen gràcies a la seua regularitat. Marc va consolidar el seu retorn en el primer pla del motociclisme internacional amb una campanya que va combinar maduresa, velocitat i una notable capacitat de gestió. Després de cinc anys marcats per intervencions quirúrgiques a l’espatlla i períodes d’incertesa competitiva, va recuperar molts dels trets que l’havien definit en les seues èpoques més dominants.
Abans que una desafortunada caiguda el deixés fora de combat en les últimes cinc carreres, el més gran dels Márquez va aconseguir onze victòries en grans premis, recolzades per catorze triomfs en carreres Sprint que van reforçar el seu avantatge en la classificació general i li van donar el títol matemàtic amb cinc carreres d’antelació. La seua presència al podi va ser constant –quinze aparicions al llarg del campionat– i el seu rendiment en classificació, amb set poles, va permetre que la majoria dels seus diumenges comencessin en posicions de control. Tot això va consolidar un títol que va combinar números sòlids i decisions estratègiques en moments clau.
Àlex Márquez, per la seua part, va completar la millor temporada de la seua carrera en MotoGP amb una línia ascendent que es va mantenir des de la primera cita fins al tancament del campionat. Les seues tres victòries en Grans Premis i tres en els esprints van marcar la base d’un any en què va saber combinar agressivitat amb estabilitat. S’hi van afegir dotze podis totals i una pole que van reflectir un salt qualitatiu evident tant en ritme de carrera com en classificació, la qual cosa li col·loca l’etiqueta d’aspirant al títol el 2026, que afrontarà amb una Ducati de fàbrica com la del seu germà.
Seguint amb el motor, però a les quatre rodes, un altre protagonista lleidatà en aquest 2025 ha estat Mari Boya. L’aranès, de 21 anys, ha firmat la seua millor temporada en el circ de la velocitat i recentment es va oficialitzar el seu salt l’any que ve a la Fórmula 2, l’avantsala de la F1, de la mà de l’escuderia italiana Prema, una de les punteres de la graella. Boya, que és el primer pilot de la nova acadèmia d’Aston Martin, va tancar un 2025 brillant, sent el millor pilot de la segona meitat del certamen de F3 després de firmar la tercera posició final gràcies a la victòria a Silverston i a cinc podis, a més de vorejar el triomf al mític Gran Premi de Macau, en el qual va ser segon.
Un altre dels noms propis d’aquest any en l’esport lleidatà a nivell internacional ha estat el del piragüista Miquel Travé. Després d’acaronar el podi olímpic l’any passat al canal parisenc de Vaires-sud-Marne, el palista de la Seu d’Urgell es va treure l’espina clavada coronant-se, al mateix escenari, campió d’Europa de canoa. A més, es va penjar el bronze per equips i es va quedar a nou dècimes de pujar al podi al Mundial.
El piragüisme ha estat molt prolífic aquest any en medalles internacionals, sobretot a les categories de promoció, en les quals ha destacat la júnior Anna Simona. La jove palista de la Seu es va proclamar campiona d’Europa de caiac cros i va ser subcampiona continental per equips, tant en K1 com en C1, mentre que Faust Clotet, de Sort, va aconseguir el títol europeu de C1 júnior i el bronze per equips al Mundial de la categoria celebrat a Foix. Al canal francès també van brillar Manel Contreras, bronze en K1 sub-23, i Jan Vicente i Didac Foz, bronze per equips júnior. Finalment, la pontsicana Laia Sorribes es va penjar la plata per equips a l’Europeu absolut.
En la modalitat d’esquí també hi va haver molt bons resultats per als representants lleidatans. En fons, Jaume Pueyo i Bernat Sellés van firmar el millor resultat de la història en un esdeveniment d’esprint per equips per a Espanya amb una catorzena plaça que van aconseguir als Mundials de Trondheim. L’urgellenc, a més, va firmar dos top 10, un al Mundial i un altre a la Copa del Món i tanca aquest 2025 ja classificat per als Jocs Olímpics de l’any que ve a Milà-Cortina d’Ampezzo.
En esquí de muntanya va tornar a destacar la jove Laia Sellés, que també aspira a ser olímpica malgrat els seus 18 anys. L’esquiadora de Lles de Cerdanya va firmar un triplet de medalles al Mundial de joves, sent campiona en relleus i esprint i bronze a la Vertical. I en freeride, on Baqueira va viure una nova edició del certamen internacional, el local Abel Moga es va penjar la plata, igual que va fer el 2022.
Altres lleidatans que van destacar a nivell internacional van ser la nadadora Emma Carrasco i la judoka Ai Tsunoda. La representant del Sant Andreu va firmar recentment el millor resultat a nivell absolut de la seua carrera en penjar-se la medalla de bronze en els 400 estils del Campionat d’Europa de piscina curta disputat a Lublin (Polònia), on també va ser sisena a la final dels 200 estils. Per la seua part, Tsunoda es va quedar a les portes del bronze mundialista, com ja li va passar als Jocs Olímpics de París de l’any anterior, malgrat que es va consolar amb l’or al Grand Slam de París.