Final d’any al trot
Com és tradició cada any, les curses populars tornaran a posar el punt esportiu als últims dies del 2025. Les tradicionals Sant Silvestre, repartides per diferents punts de la província de Lleida, i altres carreres nadalenques amb identitat pròpia, com l’Indiot de Mollerussa, la Cursa dels Nassos d’Oliana o la Torrotrotada de Lleida tornaran a inundar el calendari atlètic lleidatà amb més de 7.000 intrèpids atletes que desafiaran el fred per acabar l’any fent exercici, ja sigui caminant, al trot o, fins i tot, amb bicicleta, en diferents proves previstes per al 25, 26, 27 i 31 de desembre.
La més matinera serà, com sempre, la Torrotrotada, que el dia de Nadal obrirà aquest particular calendari nadalenc. Impulsada per Km0 Ponent, la prova viurà la setzena edició sense perdre el seu caràcter solidari, ja que els participants, al voltant de 150, podran aportar productes per al Banc d’Aliments, una iniciativa que també es mantindrà en la Sant Silvestre de Rosselló, que celebrarà la tercera edició.
El dia de Sant Esteve serà el torn de la ja més que tradicional Cursa de l’Indiot de Mollerussa, que arribarà a la quaranta-dosena edició amb la principal novetat del canvi del circuit, ja que la sortida i l’arribada es concentraran davant el Teatre L’Amistat. L’endemà, el 27, Oliana viurà la catorzena Cursa dels Nassos arribant al mig miler de participants, rècord absolut.
Un any més, les Sant Silvestre de Lleida i la Seu d’Urgell tornaran a ser les més freqüentades. De fet, la de la capital del Segrià batrà el seu rècord de participació amb 2.300 atletes, la més freqüentada de les 30 edicions que porta, mentre que la de l’Alt Urgell confia a superar de nou els 2.000 participants.
També supera la majoria d’edat la Sant Silvestre de Bossòst, que amplia el recorregut fins als 7,2 quilòmetres en la dinovena edició, que es preveu que rondi els 350 atletes. Tampoc no faltaran a la cita l’últim dia de l’any la Sant Silvestre del Pont de Suert, Esterri d’Àneu, Bellver de Cerdanya, Tàrrega, Artesa de Segre, l’única que és trail, i Ponts.