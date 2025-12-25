BÀSQUET
L’Hiopos Lleida afronta el tram clau del curs
Krutwig i Shurna destaquen el valor del duel a Girona. Castañeda ja treballa amb el grup
L’Hiopos Lleida afronta aquest diumenge (12.00) el seu últim partit del 2025 a la pista del Girona, quinzè classificat, després de l’ajustada derrota davant del Reial Madrid per 81-88, la cinquena consecutiva. Els de Gerard Encuentra, que s’enfrontaran a MoraBanc Andorra i Casademont Saragossa en les primeres jornades del 2026, estan en un tram clau de la temporada i, segons va explicar ahir el pivot Cameron Krutwig abans de l’entrenament, visitaran Fontajau amb la mentalitat que “cada partit és important i significa alguna cosa. Hem d’anar a Girona amb un bon enfocament”, va afegir.
Els lleidatans visitaran un rival directe –tots dos tenen un balanç de 4 triomfs i 7 derrotes– després de perdre les últimes cinc jornades, per la qual cosa Krutwig va definir el xoc com un “partit gran”. “Hem perdut diversos partits seguits i estem intentant tornar al bon camí. Sabem que serà un partit dur, però estarem preparats”, va apuntar el nord-americà. També va parlar sobre la recent derrota conta el líder, el Reial Madrid, en la qual l’equip va mostrar bons minuts de joc. “Intentes treure coses positives del partit, però per què no podem jugar 40 minuts bons en comptes de 35? Això és el que has de fer com a jugador, no jugar 35 bons minuts i 5 de dolents”, va concloure.
Per la seua part, l’aler pivot John Shurna va destacar que l’Hiopos s’enfrontarà diumenge a “un molt bon equip, especialment a casa”. I és que els de Moncho Fernández es fan molt forts a Fontajau, on han aconseguit les seues quatre victòries d’aquesta temporada. Així mateix, va apuntar que una de les claus per treure un bon resultat de Girona serà “estar junts com a equip. Ells tenen bons jugadors i si els deixes fer, et castiguen”, va assenyalar. Pel que fa al partit davant del Madrid, Shurna es va mostrar positiu, destacant “l’esforç, l’energia i la millora en defensa”. També va parlar sobre el seu moment personal i va dir que “només vull ajudar l’equip a guanyar”.
Shurna també va parlar sobre Xavier Castañeda, recent fitxatge de l’equip que ahir va fer el seu primer entrenament amb el grup, i va apuntar que “sembla un gran tipus. Estem emocionats per tenir-lo aquí i espero que pugui contribuir”, va assegurar.
D’altra banda, l’Hiopos Lleida afronta un dels trams més importants de la temporada, ja que després de visitar de forma consecutiva les pistes de Girona i Andorra, rebrà el Saragossa el 4 de gener, tres rivals directes. El club ha iniciat així una campanya especial en la qual per cada tres entrades adquirides davant de l’equip aragonès n’hi haurà una de regal i els nascuts a partir del 2010 tindran un preu especial de 10 euros en qualsevol zona del pavelló.