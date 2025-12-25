INSTAL·LACIONS
Nou espai a Pardinyes: MOU, un centre lúdic i esportiu obert a la ciutat
La Paeria inaugura el MOU, un centre lúdic i esportiu obert a la ciutat. Reobre després de gairebé una dècada inactiu gràcies als treballs de la Brigada Jove
La Paeria va inaugurar ahir el nou centre MOU de Lleida, ubicat al barri de Pardinyes, un nou espai de referència en mobilitat sostenible, esport i dinamització comunitària que reobre les portes després d’estar prop d’una dècada inactiu. Impulsat per les regidories d’Esports, Participació Ciutadana i Mobilitat, amb la implicació de diferents agents educatius de la zona, el nou equipament ludicoesportiu ha estat rehabilitat i recuperat gràcies al treball de la Brigada Jove, en el marc del programa HÔME de la regidoria de Joventut que integra polítiques d’habitatge, ocupació i mobilitat amb l’objectiu de facilitar l’emancipació i la inserció laboral, especialment de la població jove.
Durant l’acte d’inauguració, el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va destacar que “MOU suposa un suport clau per a l’esport urbà i per a la comunitat jove que el fa créixer. Agraeixo la feina de tota la gent que ho ha fet possible, sobretot a les persones que han format part de la Brigada Jove, per ser un exemple d’integració.”
Aquest nou equipament compta amb tres mòduls, un per a bar-restaurant, un altre per a serveis i un tercer de magatzem per al BiciHub, on es guardarà la flota de bicicletes, i per als usuaris del monopatí, com el Club Esportiu Patina i l’escola Skatia. Un cop l’acte va acabar, es va col·locar una placa en record del Hamza, un dels nois que va formar part d’aquesta Brigada Jove que va morir al novembre.