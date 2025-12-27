FUTBOL
El Barça espera ampliar aviat el Camp Nou
Ha entregat la documentació a l’ajuntament per obrir el Gol Nord. La capacitat arribaria fins als 62.000 aficionats
El Barça continua fent passos endavant per ampliar la capacitat de l’Spotify Camp Nou. Després que el 22 de novembre passat els blaugranes tornessin al seu estadi després de més de dos anys i mig a Montjuïc amb un aforament d’uns 45.000 espectadors en el partit contra l’Athletic Club, el pròxim pas serà poder allotjar 62.000 aficionats, una ampliació que, de moment, està en mans de l’ajuntament de Barcelona.
Segons van informar diversos mitjans esportius, el Barça ha entregat tota la documentació necessària perquè el consistori permeti l’accés del públic al Gol Nord i li concedeixi la llicència 1C, que augmentaria substancialment el nombre de localitats disponibles a l’estadi barceloní, passant de les 45.000 actuals a les 62.000.
A més, aquesta nova llicència permetria omplir la primera i la segona graderia al complet. Tot i així, i amb l’experiència de la reobertura del Camp Nou fresca en la memòria, el Barça no vol marcar una data concreta per a l’entrada en vigor d’aquesta nova llicència, ja que els tràmits depenen de l’ajuntament. Sense encara cap data oficial, alguns mitjans apunten que el Barça-Reial Oviedo del 25 de gener podria ser el primer partit amb els dos primers anells totalment disponibles i en el qual la gent podrà tornar definitivament al Gol Nord.