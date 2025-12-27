BÀSQUET
L’Hiopos Lleida descarta la cessió de Xavier Castañeda
El nord-americà, cedit per l’Unicaja, no ha superat les proves mèdiques
Xavier Castañeda no jugarà a l’Hiopos Lleida. El club lleidatà va anunciar ahir a la tarda en un comunicat que no feia efectiva la incorporació del base nord-americà, cedit per l’Unicaja, al no haver superat les proves mèdiques que se li havien practicat. La notícia va ser tota una sorpresa, sobretot en el si de l’entitat malaguenya, que no tenia constància de cap lesió, segons va apuntar a la seua pàgina web. Ara l’Hiopos continuarà sondejant el mercat a la recerca d’un reforç per a la direcció.
Gerard Encuentra no va voler aprofundir en l’habitual roda de premsa prèvia del matí en el possible debut de Castañeda, deixant qualsevol decisió al resultat de les proves. “Està pendent de la documentació de les proves mèdiques i si està disponible, decidirem en l’últim moment si juga o no”, va assenyalar hores abans que s’anunciés que no fitxaria.
Amb vista al duel de demà a la pista del Bàsquet Girona, un rival directe que presenta el mateix balanç de victòries i derrotes (4/7), Encuentra va demanar calma malgrat la situació i va reconèixer que veu l’equip preparat. “Veus unió entre els jugadors, amb ganes de millorar i revertir la dinàmica, i aquest és el camí”, va afirmar, convençut que el compromís diari acabarà reflectint-se a la pista, malgrat que també va reconèixer que la situació té un component mental. “Hi ha més rum-rum, la pilota pesa una mica més i la cistella es veu una mica més petita. Ara ens trobem en una dinàmica una mica més negativa, però si treballes bé, arriba un moment en què et desbloqueges”, va assenyalar.
A nivell competitiu, Encuentra considera que l’equip està rendint, però que els problemes apareixen en moments molt concrets dels partits. “La meua sensació és que competim bé, però en trams clau ens posem més nerviosos, perdem alguna pilota i prenem decisions que no són les millors. Ens falta recuperar la calma i la claredat que teníem a l’inici de la temporada”, va apuntar. En aquesta línia, va recordar que la majoria de partits s’han disputat fins a l’últim tram, però que la pressió acaba pesant. “El partit va a mil per hora i hem de tenir més clar a què jugar i decidir millor”, va explicar, per afegir: “Quan perds, cada un tendeix a mirar cap a un altre costat, i hem d’aconseguir just el contrari: mirar-nos a la cara i avançar junts.”
Per una altra banda, Gerard Encuentra podrà comptar demà amb James Batemon, baixa els dos últims partits i que s’ha pogut entrenar tota la setmana amb normalitat.