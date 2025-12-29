BÀSQUET
Sense rumb: L’Hiopos Lleida segueix sense guanyar a Girona i encaixa la sisena derrota seguida en un nou mal partit
Va faltar direcció i energia contra un rival que va dominar el rebot i el ritme
L’Hiopos Lleida tanca el 2025 sumit en la pitjor ratxa de resultats des que va aterrar a l’ACB i amb un joc molt allunyat del que va exhibir en l’arrancada de temporada, que fins i tot el va fer posicionar-se per estar a la Copa del Rei. Molt lluny queda ja això per a un equip que ahir va deixar constància de les seues grans carències, tant de joc com d’actitud. L’Hiopos va tornar a sortir derrotat de Fontajau, on mai ha guanyat després de quatre visites, encadenant la sisena derrota, la vuitena del curs (103-86), en un duel dominat gairebé des del principi per un Girona molt més intens i que va consolidar el triomf en el seu insultant domini del rebot, sobretot ofensiu (18 captures a 5), i en el seu encert.
Gerard Encuentra no va trobar la tecla per reactivar un equip sense ànima ni direcció, en un partit en el qual diversos jugadors van quedar assenyalats. L’equip necessita amb urgència un director de joc després del frustrat fitxatge de Xavier Castañeda i la nul·la aportació de Zoriks. El letó no va ser l’únic que ahir va quedar retratat, ja que Shurna i Krutwig, que no van jugar a la segona part, i Millán Jiménez, inèdit en tot el matx, van ser altres dels oblidats per un Encuentra que va acabar desesperat davant de l’allau de males decisions dels seus jugadors.
El primer quart va ser un festival anotador per ambdós bàndols, si bé el Girona va acabar millor i desplegant un joc més coral davant d’un Hiopos que va concedir molt darrere i amb excessiva dependència de Batemon, que reapareixia després de perdre’s els dos últims partits. La posada en escena dels de bordeus no va ser dolenta aquesta vegada, destacant sobretot el seu encert des de més enllà dels 6,75. Els triples de Sanz i Batemon, aquest per partida doble, li van permetre fins i tot manar per quatre punts (9-13 i 12-16), la màxima renda que tindria en tot el duel.
Però el Girona feia més coses i millor, jugant amb una intensitat molt més alta i carregant el rebot ofensiu, on els lleidatans van estar negats (0 captures al descans per 12 del seu rival, més que defensius, 10). Això li va donar moltes segones i fins i tot terceres opcions per anotar i després de firmar un parcial de 10-1 (22-17), Encuentra va haver de parar el partit. De res no li va servir, ja que un triple de Vildoza tot just reprendre’s el xoc va situar la renda en vuit punts (25-17), que va acabar sent de nou al final del període (33-24).
La situació no va millorar en el segon assalt, que va començar amb una cistella de Geben que augmentava la renda fins als 11 gols (35-24). La renda local no es va incrementar més enllà dels 13 punts gràcies sobretot als punts de Batemon, l’únic que va generar alguna cosa en atac, on s’estava trobant a faltar l’aportació de Paulí i Ejim, ahir excessivament precipitat. L’Hiopos va aconseguir minimitzar els danys arribant al descans deu punts a baix (54-44).
No van millorar les coses després del pas pels vestidors, ja que Encuentra va haver de parar de nou el partit un minut i mig després a l’igualar el Girona la seua màxima renda, 13 punts (58-45). A partir d’allà el quadre bordeus va semblar reaccionar, gràcies de nou al lideratge de Batemon, i va aconseguir situar-se a només sis punts (66-60, m.26). Ara era Moncho Fernández el que demanava el temps mort, conscient que el Lleida no es desconnectaria.
Males decisions, alguna pèrdua no forçada i cistelles sobre la botzina de possessió dels locals, com el triple de Susinskas per situar de nou els deu punts de renda (73-63) al tall del tercer quart, van frenar la reacció de l’Hiopos, que es resistia a llançar la tovallola. Però amb l’aportació de Batemon no n’hi havia prou, i malgrat que Ejim i Paulí es van despertar, el matx es va acabar trencant faltant cinc minuts després d’un parcial de 7-1 que situava de nou el desavantatge en els 13 punts (89-76). El tram final va ser un voler i no poder d’un Hiopos que va acabar atropellat i encadenant la sisena derrota. L’únic positiu, que manté les tres victòries sobre el descens.